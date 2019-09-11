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Başkan Deveci’den özel sporcuya tam destek

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, masa tenisinde 6 yıldır namağlup Türkiye şampiyonu olduktan sonra en son Avrupa 3.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:56
Başkan Deveci’den özel sporcuya tam destek

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, masa tenisinde 6 yıldır namağlup Türkiye şampiyonu olduktan sonra en son Avrupa 3.’sü olan down sendromlu milli sporcu Salihcan Öztankal’ı makamında ağırladı. Başkan Deveci, “Salihcan’ın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu sene olimpiyat şampiyonluğu için söz verdi” dedi.


Samsun’da Özel Yıldızlar Spor Kulübü bünyesinde spor faaliyetlerine başarılı biçimde devam eden down sendromlu milli sporcu Salihcan Öztankal, antrenörü Abdullah Kemal Yaşkafa ve ablası Büşra Öztankal ile Atakum Belediye Başkanı Deveci’yi makamında ziyaret etti. Masa tenisinde Avrupa 3.’sü olan Öztankal, başarısının mutluluğunu Başkan Deveci ile paylaştı.



“Onunla çalışmak çok keyifli”


Öztankal’ın 4 yıldır antrenörlüğünü yapan Yaşkafa, 19 yaşındaki genç sporcunun başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, “Salihcan, son 6 yıldır namağlup Türkiye şampiyonu oldu. Her şampiyonadan alnının akıyla çıktı. Özel bir genç olmasının yanı sıra özel de bir sporcu. Onunla çalışması da çok keyifli” dedi.



“Rakip tanımıyor”


Milli sporcunun ablası Büşra Öztankal ise kardeşinin büyük bir mutlulukla masa tenisi oynadığını belirterek, “Masa tenisi ona her açıdan çok büyük katkı sağladı. Spordan sonra daha sosyal bir genç oldu. Başarılarıyla birlikte ailemizi ve çevremizi gururlandırdı. Maçlarda kazandığında yaşadığı mutluluğun tarifi yok. Çok sıkı çalışıyor, rakip tanımıyor ve gerçekten de onu kimse yenemiyor” diye konuştu.



“Tam destek”


Genç sporcunun hikayesinden ve başarılarından etkilenen Başkan Deveci de, Öztankal’a tam destek sözü verdi. Özel sporcu ile yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Başkan Deveci aynı zamanda milli sporcudan olimpiyat derecesi de beklediğini dile getirerek, “Salihcan’ın başarılarıyla gurur duydum. En yakın zamanda kendisiyle masa tenisi maçı da yapacağız. Salihcan gibi evlatlarımızın her zaman desteklenmesi gerekli” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:56
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