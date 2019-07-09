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Başkan Deveci’den açıklama

Atakum Belediye Başkanı Av.

09 Temmuz 2019 Salı 10:52
Başkan Deveci’den açıklama

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum İmar İnşaat Ltd. Şti., baskı ve mobbing iddialarına cevap vererek, “Çalışanlara baskı ve mobbing benim kültürümde bulunmamaktadır” dedi.


AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy, yaptığı basın açıklaması ile Atakum Belediyesinde yaşanan gelişmeler hakkında bir takım iddialarda bulunmuştu. Başkan Cemil Deveci, bugün yaptığı açıklama ile iddialara cevap verdi.


Açıklamasında sözlerine “Sevgili hemşehrilerim, sevgili Samsunlular” diye başlayan Deveci, şunları söyledi:


“Ben size hep doğru söyledim, doğru bilgi verdim. Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan hemen sonra, Atakum İmar İnşaat Ltd. Şti.’nin tüm banka hesapları alacaklılar tarafından haczedildi, tüm taşınır malları zaten hacizli ya da ipotekliydi. İşçi ücretleri dört aydır ödenmiyordu. Aynı anda trilyonlarca lira çek alacaklısının icra ve haciz baskısı ile karşılaştık. Şirket fiilen iflas ettirilmiştir. Ancak her şeye rağmen hem şirketin çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak hem de belediye sosyal tesislerini çalıştırarak siz Samsun halkına karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundaydık. Bunun gereğini yaptık, bu tesislerde yaklaşık 200 işçi çalışıyor; tüm çalışanların birikmiş 4 aylık maaşları ödendi. Düğün salonu kiralayıp parasını önceki yönetime ödeyenler kapıdan çevrilmedi, taahhüt edilen hizmetler yapıldı ve yapılıyor. Yalı Kafeden her akşam 1000 kişi yararlanıyor. Atakum Belediyesinin sosyal tesislerini hali hazırda işleten şirkete, belediyemizin bütçesinden bugüne kadar bir kuruş para ödenmemiştir. Şirket tüm çalışanlarının maaşlarını ve sigortalarını zamanında ödemektedir. Tesislerde kullanılan tüm gıda ve bilumum malzemeleri peşin para ile almakta ve kar etmektedir. Bu durum şunu göstermektedir ki kendi şirketi gibi değil, doğru ve dürüst işletildiğinde Atakum Belediyesi şirketi kar etmektedir. Önceki Belediye Başkanı döneminde yönetilen İmar İnşaat Şirketi’nin 5 yıllık dönemde bir kuruşluk karı bulunmadığı gibi, yaklaşık 40 trilyon zarar ettirilmiştir. Bununla ilgili gerekli adli işlemler tarafımca yapılmıştır. Yapılmaya da devam edilecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ayrıca çalışanlara baskı ve mobbing benim kültürümde bulunmamaktadır. Herkes tüm gücüyle, yapması gereken işlerini yapmaktadır. Şimdi iktidar partisinin yetkililerine düşen görev, ‘Yapanın yanına kar kalmasın’ diyerek, bana destek olmaktır. Benim meslektaşım bilerek ve isteyerek ‘Adaletsizliğin ve yolsuzluğun’ yanında olmaz, karşısında olur.”

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:52
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