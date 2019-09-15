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Başkan Demirtaş’tan genç çifte nikah sürprizi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Derebahçe Düğün Salonu’nda Rahmi Demirbaş ve Hilal Düzköylü çiftinin nikahını kıyarak, çifte mutluluklar diledi.

15 Eylül 2019 Pazar 16:22
Başkan Demirtaş’tan genç çifte nikah sürprizi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Derebahçe Düğün Salonu’nda Rahmi Demirbaş ve Hilal Düzköylü çiftinin nikahını kıyarak, çifte mutluluklar diledi.


Derebahçe Düğün Salonu’nda evliliğe ilk adımı atmak üzere evet diyecek olan çiftlere Başkan Demirtaş eşiyle birlikte sürpriz yaptı. Nikah memuru cübbesini üzerine giyen Başkan Demirtaş, Rahmi Demirbaş ve Hilal Düzköylü çiftinin nikahını kıydı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise Lütfiye Demirtaş yaptı.


Yeni hayatlarında genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Demirtaş, “Evlilik çok kutsal bir müessesedir. Tabii ki evlilik hayatınızda iyi ve kötü günleri birlikte yaşayacaksınız. Yeni hayatınızda karşınıza çıkacak olan engelleri, sorunları birlikte aşacaksınız. Her şeyden önce bu evliliğin sağlık mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. Saygı, sevgi ve hoşgörünüzü birbirinizden eksik etmeyiniz. Sizlere sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz güzel günler, mutluluklar diliyorum" dedi.


Kıyılan nikahın akabinde Başkan Demirtaş, evliliğe adım atan gençlere çeyrek altın, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:22
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