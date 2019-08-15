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Başkan Demir: “Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 3 yıl içerisinde daimi listeye alınır”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük, barındırdığı canlı sistemi açısından da Türkiye’nin en zengin ve geniş sulak alanı olan Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Daimi Listesi’ne alınması için yapılan çalışmalara hız verdiklerini belirterek, “Kuş Cenneti’nin en geç 3 yıl içerisinde daimi listeye alınacağına inanıyorum” dedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:07
Başkan Demir: “Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 3 yıl içerisinde daimi listeye alınır”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük, barındırdığı canlı sistemi açısından da Türkiye’nin en zengin ve geniş sulak alanı olan Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Daimi Listesi’ne alınması için yapılan çalışmalara hız verdiklerini belirterek, “Kuş Cenneti’nin en geç 3 yıl içerisinde daimi listeye alınacağına inanıyorum” dedi.


Başkan Demir, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ile ilgili açıklamalarda bulundu. 560 bin dönümlük alanda Türkiye’de tespit edilen 486 kuş türünden 357’sine ev sahipliği yapan deltanın önemini anlatan Demir, “Ülkemizde tespit edilen kuş türlerinin 4’te 3’ü deltada görülmekte. Bu türlerin 157 tanesi de yine deltada üremektedir. Tam bir doğa harikası olan bölge, insanlar haricindeki tüm canlılar için bir doğal denge merkezi aynı zamanda” diye konuştu.



“Dosyadaki eksiklikler tamamlanıyor”


Çok sayıda göl, sazlık ve ormanlık alanıyla her yıl 6-7 milyondan fazla göçmen kuşun konaklamasına imkan sağlayan Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’nin, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındığını hatırlatan Başkan Demir, “Bilindiği üzere, Kuş Cenneti’nin daimi listeye alınması için hazırlanan rapor, daha önce UNESCO’ya sunuldu. Ancak Dışişleri Bakanlığımız, bazı eksikliklerin tamamlanması için dosyayı geri çekti. Şimdi önümüzde yepyeni bir süreç var” açıklamasında bulundu.



“Dünya için önemli bir doğal merkez”


Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin, Türkiye’nin, UNESCO Dünya Doğal Miras Alanı Listesi’ne aday olan ilk ve tek bölgesi olduğunu vurgulayan Başkan Demir, “UNESCO’dan gelen uzmanlar ile bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Sadece kuşlar için değil bitki, balık ve sürüngenler ile büyük bir habitatı içeren delta, sadece Samsun için, Türkiye için değil tüm dünya için çok önemli bir doğal merkez. Türkiye’nin en önemli manda üretim merkezi de burada. Sanıyorum Kızılırmak Deltası, 2 ya da 3 yıl içerisinde bu bölge UNESCO Daimi Listesi’ne alınacaktır” şeklinde konuştu.



“Bölge araç trafiğine kapatıldı”


Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti içerisinde yer alan tamamı ruhsatsız ve doğal dengeye zarar veren konutların yıkımının 2017 yılındatamamlandığını hatırlatan Başkan Demir, “Bölgede ayrıca doğal hayatın korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındı. Bölgeyi araç trafiğine kapattık. Kuş Cenneti olan delta, başta kuşlar olmak üzere diğer canlıları da rahatsız etmeyecek şekilde ziyarete açılmış durumda. Ziyaretçilerimizin alan içerisinde bisiklet, elektrikli motosiklet, akülü araçlar ve yürüyüş yolu ile gezi yapmalarına imkan sağlanmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler vatandaşlarımız deltayı gezebilmeleri için seferber edilmiştir. Özellikle kuşların büyük popülasyonlar halinde sürekli hareket halinde olduğu sonbahar ve ilkbaharda, fotoğrafçılar ve doğa meraklıları deltada özel anlar ve deneyimler yaşamaktadırlar” ifadelerini kullandı.



Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne davet


Kuş Cenneti içerisinde 1 Ziyaretçi Merkezi, 1 Yönetim Merkezi ve 2 Kuş Gözlem Kulesi inşa edildiğini, butik otel ve eğitim merkezinin, kafeterya ve 5 adet konaklama biriminin en kısa sürede hizmete sokulacağını da açıklayan Başkan Demir sözlerine şöyle tamamladı: “Sizlerin aracılığı ile bizleri izleyen değerli izleyicilerimizi Karadeniz’in incisi Samsun’a ve bir dünya mirası olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne davet ediyorum.”

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:07
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