Başkan değil derebeyi
Yerel seçimler öncesi “şeffaf belediyecilik” edebiyatı yapan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaflıktan ve adaletten fersah fersah uzak bir yönetim anlayışı sergilediği Sayıştay raporlarıyla tescillendi. Sayıştay Müfettişlerinin hazırladığı 2022 ABB Denetleme raporunda 39 adet usulsüzlük ve kamuyu zarara uğratma niteliği taşıyan yolsuzluk tespit edilirken, Yavaş’ın imza attığı hak ve irade gaspı gözler önüne serildi.
HABER MERKEZİ
Yerel seçimler öncesi “şeffaf belediyecilik” edebiyatı yapan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaflıktan ve adaletten fersah fersah uzak bir yönetim anlayışı sergilediği Sayıştay raporlarıyla tescillendi. Sayıştay Müfettişlerinin hazırladığı 2022 ABB Denetleme raporunda 39 adet usulsüzlük ve kamuyu zarara uğratma niteliği taşıyan yolsuzluk tespit edilirken, Yavaş’ın imza attığı hak ve irade gaspı gözler önüne serildi.
Kural tanımıyor
Göreve geldiği 4,5 yılda “hizmet belediyeciliğine” son veren ve peşi sıra düzenlediği konserlerle “çalgı-çengi belediyeciliği” dönemini başlatan CHP’li Yavaş’ın mega kent Ankara’yı adeta “derebeyi” gibi yönettiğini ve kural tanımadığını gözler önüne seren bulgulardan bazıları şöyle:
Bitüm alımının ihale mevzuatına uygun yapılmaması
Belediye şirketine devredilen yerlerin ihalesiz bir şekilde yandaşlara kiralanması
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Alışveriş Merkezleri içinde yer alan işyerlerinden bile ilan ve reklam vergisi alınması
Altyapı kazı çalışmalarından elde edilen ‘Zemin Tahrip Bedeli ve Ruhsat Harçlarının’ ilçe belediyelerine aktarılmaması
Eğlence Vergisi paylarının ilçe belediyelerine düzenli olarak gönderilmemesi
Büyükşehir Belediyesi tarafından elde edilen otopark gelirlerinin ilçe belediyelerine aktarılmaması
Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyette bulunması
Müze Giriş Ücretlerinden elde edilen payların ilçe belediyelerine gönderilmemesi
Şirket personelinin herhangi bir sözleşme olmadan belediye istihdam edilmesi
Çalışanlara zulüm
İşçilerin kanunda belirtilen yıllık izinlerinin kullandırılmaması
Kentsel Dönüşüm uygulamalarında kurum hataları sebebiyle mali külfet ve risklerin oluşması
Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenen sayıda engelli personel istihdamının sağlanmaması
Performans Kriteri belirlemeksizin belediye personeline ikramiye ödenmesi
İdarenin onayı alınmaksızın altyüklenici çalıştırılması
Belediye şirketine devredilen yerlerin ihalesiz bir şekilde yandaşlara kiralanması
Belediye şirketine devredilen yerlerin ihalesiz bir şekilde yandaşlara kiralanması
İhale Sözleşmelerinin mevzuatta öngörülen süre beklenilmeksizin imzalanması.
Siyaset
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