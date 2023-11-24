Başkan değil derebeyi

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Yerel seçimler öncesi “şeffaf belediyecilik” edebiyatı yapan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaflıktan ve adaletten fersah fersah uzak bir yönetim anlayışı sergilediği Sayıştay raporlarıyla tescillendi. Sayıştay Müfettişlerinin hazırladığı 2022 ABB Denetleme raporunda 39 adet usulsüzlük ve kamuyu zarara uğratma niteliği taşıyan yolsuzluk tespit edilirken, Yavaş’ın imza attığı hak ve irade gaspı gözler önüne serildi.

Kural tanımıyor

Göreve geldiği 4,5 yılda “hizmet belediyeciliğine” son veren ve peşi sıra düzenlediği konserlerle “çalgı-çengi belediyeciliği” dönemini başlatan CHP’li Yavaş’ın mega kent Ankara’yı adeta “derebeyi” gibi yönettiğini ve kural tanımadığını gözler önüne seren bulgulardan bazıları şöyle:

Bitüm alımının ihale mevzuatına uygun yapılmaması

Belediye şirketine devredilen yerlerin ihalesiz bir şekilde yandaşlara kiralanması

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alışveriş Merkezleri içinde yer alan işyerlerinden bile ilan ve reklam vergisi alınması

Altyapı kazı çalışmalarından elde edilen ‘Zemin Tahrip Bedeli ve Ruhsat Harçlarının’ ilçe belediyelerine aktarılmaması

Eğlence Vergisi paylarının ilçe belediyelerine düzenli olarak gönderilmemesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından elde edilen otopark gelirlerinin ilçe belediyelerine aktarılmaması

Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyette bulunması

Müze Giriş Ücretlerinden elde edilen payların ilçe belediyelerine gönderilmemesi

Şirket personelinin herhangi bir sözleşme olmadan belediye istihdam edilmesi

Çalışanlara zulüm

İşçilerin kanunda belirtilen yıllık izinlerinin kullandırılmaması

Kentsel Dönüşüm uygulamalarında kurum hataları sebebiyle mali külfet ve risklerin oluşması

Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenen sayıda engelli personel istihdamının sağlanmaması

Performans Kriteri belirlemeksizin belediye personeline ikramiye ödenmesi

İdarenin onayı alınmaksızın altyüklenici çalıştırılması

Belediye şirketine devredilen yerlerin ihalesiz bir şekilde yandaşlara kiralanması

Belediye şirketine devredilen yerlerin ihalesiz bir şekilde yandaşlara kiralanması

İhale Sözleşmelerinin mevzuatta öngörülen süre beklenilmeksizin imzalanması.