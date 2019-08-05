0553 313 94 23

Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Suvarlı beldesinde yenilenen seçim ile ilgili teşekkür mesajı yayımladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:31
Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Suvarlı beldesinde yenilenen seçim ile ilgili teşekkür mesajı yayımladı.


İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 4 Ağustos’ta Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde yapılan yenileme seçimlerinin ardındanbir açıklama yaparak seçim çalışmaları sürecinde ve sandıkta verdikleri destekle AK Parti adayı Gülfer Ağır’ın kazanmasındandolayı başta Suvarlı halkı olmak üzere tüm partililere ve cumhur ittifakına teşekkür etti.


Suvarlı beldesinde yürütülen seçim çalışmaları neticesinde bir zaferi daha ilan etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dağtekin, "31 Mart Mahalli İdareler seçiminin yenilenmesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği karar doğrultusunda Besni ilçemize bağlıSuvarlı beldemizde bir seçim heyecanı daha yaşadık.Allah’a çok şükür bu seçimden de alnımızın akıyla çıktık. Demokratik olgunluk içerisinde geçen seçimde ipi göğüsleyen adayımız Gülfer Ağır kesin olmayan sonuçlara göre 894 oy alarak Suvarlı beldemizin yeni belediye başkanı oldu. Ülkemize, Adıyaman’a ve Suvarlı beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim çalışmalarımız kapsamında , Besni İlçe Teşkilatımız ve Suvarlı belde teşkilatımızın yanı sıra cumhur ittifakı ile yol yürüdüğümüz MHP Suvarlı Belde Teşkilatına ve adayımız Gülfer Ağır’a gönülden desteklerini esirgemeyenSuvarlılıhemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Dağtekin açıklamasında, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bizlere bir bayramı daha yaşatan Suvarlı halkına sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Adıyaman’ımız her zaman demokrasinin gücüne inanan ve bunu net bir şekilde sandığa yansıtan bir ilimizdir. Suvarlı halkımız da siyasi rekabeti yeniden sandığa giderek çözdü ve tavrını hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliğinden yana koydu.Elbette Adıyaman tarihinde ilk kez kadın bir belediye başkanının bizim partiden seçilmesi ise ayrıca anlamlı, ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Türkiye ölçeğinde kadın temsili bakımından Suvarlı beldemizin sandıkta verdiği bu karar, bu konumumuzu daha da güçlendirmiştir. AK Parti iktidarı ile birlikte kadınlarımız sadece siyasette değil tüm sosyal faaliyetlerdeen başta yer almıştır. Bugün AK Parti, Türkiye’nin en büyük ve en etkili kadın kolları teşkilatına sahip partisidir.Zaman zaman bazı işlerimizde hep’Kadın eli değmesi’ diyoruz ya işte bundan böyle Suvarlı beldemize dekadın elinin değmesiyle beldemiz daha başarılı bir hizmet anlayışıyla yönetileceğinden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA'dan Burkina Faso'da tarıma destek
    1. TİKA'dan Burkina Faso'da tarıma destek
    2. Dursunbey’de çocuklar spor okulundan..
    3. İdlib’teki ailelere 3 bin gıda kolisi
    4. Kadın dostu olma yolunda bir başkent
    5. Bartın TOKİ 423 konut kura sonuçları..
    6. İsrailli sağ partiler "Batı Şeria’yı..
    7. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları
    8. Alanya’da ayağına palet düşen market..
    9. Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın..
    10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    11. İsveç'te dilenmek artık paralı
    12. Nemrut Dağı’nda engelliler için konser..
    13. Geleneksel heyecanda ilk maç yarın
    14. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    15. Kurban Bayramında beslenme önerileri
    16. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    17. Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret..
    18. Pakistan Başbakanı Han, Malezya..
    19. El uyuşmasının nedenleri
    20. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
    21. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
    22. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
    23. Alanya’da yola savrulan motosiklet..
    24. Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan..
    25. Cengiz Sezici’ye memleketi Adana’da..
    26. Rusya'da askeri birlikte patlama
    27. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    28. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    29. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    30. 11. Büyükelçiler Konferansı
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı