0553 313 94 23

Başkan Dağtekin: “Adıyaman kendi rekorunu kırdı”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginde rekor katılım olduğunu belirterek, Adıyaman halkına teşekkür etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:52
Başkan Dağtekin: “Adıyaman kendi rekorunu kırdı”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginde rekor katılım olduğunu belirterek, Adıyaman halkına teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine Adıyaman halkının büyük ilgi gösterdiğini dile getiren İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman’ın kendi rekorunu kırdığını söyledi.


Miting sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Dağtekin, “31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala gerçekleştirdiğimiz miting bu güne kadar ki yapılan mitinglerin en kalabalığı, en coşkulusuydu. Adıyaman kendi rekorunu yine kendisi yeniledi.Vatandaşlarımız yaklaşık 4.5 saatlik süre alanda bekleyen ve en ufak bir kırgınlık, yılgınlık olmadan aşkla, şevkle, heyecanla Cumhurbaşkanımızı beklediler. Oradaki heyecan bir sevgidir, bir gönüldür. Cumhurbaşkanımız‘gönül belediyeciliği’ derken bunu kendisi gönüllere girerek başarmıştır.


İnşallah bizlerde başkanlıklarımızı en iyi hizmet etme noktasında gönüllere gireriz. Onun açtığı yoldan hep birlikte daha iyiye gitmeye gayret ederiz. Katılım hem gelen bakanlarımız yönüyle, hem de Cumhurbaşkanımızın mitingdeki sözler nedeniyle Adıyaman’ımız açısından güzel oldu. Tüm Adıyaman halkına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Halkımız üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bize düşende onlara hizmet etmektir” dedi.


Perre Antik Kent ile ilgili konunun Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmesinin önemli olduğuna işaret eden Dağtekin, “Özellikle Perre Antik Kent konusunda Cumhurbaşkanımızın sözlerine sevindim ve buna katkımız da oldu. Perre Antik Kent konusunu yakından takip edeceğiz. Bu kent hangi kentin hangi ilin elinde olsa farklı yerlere getirilebilir. Büyük bir turizm cennetine dönüştürülebilir. Adıyaman’ın merkezinde olan ve ekonomik katkısı olabilecek bir yer. İnşallah burayı turizme kazandırma noktasında elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otoyol gişesine çarpan otomobil alev aldı
    1. Otoyol gişesine çarpan otomobil alev..
    2. Eski Interpol Başkanı Mıng Çin..
    3. "Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi..
    4. Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?..
    5. Teröristler köşeye sıkıştı!
    6. Deniz Baykal son dakika durumu nasıl |..
    7. Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK..
    8. UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    10. e-YDS başvuruları başladı
    11. Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’da
    13. Muhtar adayı Kapankaya kapı kapı..
    14. Başkan Kayda “Salihli’nin dertlerine..
    15. Petrol Ofisi, otomotiv sektörünü..
    16. Merdivenlere oturup hep birlikte kitap..
    17. Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü
    18. Seçer: "Taş binaya gidiyoruz"
    19. Çakal Carlos dün ve bugünü yazdı!..
    20. Suriyeli ebeveynlere yönelik eğitimde..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!