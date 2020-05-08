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Aktüel

Başkan Çopuroğlu’nun Anneler Günü mesajı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:01:58 -
Başkan Çopuroğlu’nun Anneler Günü mesajı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında; "İlk öğretmenimiz olan annelerimizin hürmetle ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum” dedi.


İl Başkanı Çopuroğlu, Anneler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi; " Hiç karşılık beklemeden bizleri büyüten, ömrünü yavrusuna adayan, evladını doyurmadan kendisi yemeyen, bizleri canından bir parça olarak gören annelerimizin hürmetle ellerinde öpüyoruz. Evlerimizin temel direği ilk öğretmenimiz tabi ki annelerimiz. Rabbim kıymetlerini bilmeyi nasip etsin. Çalışarak ödenemeyecek olan, annelerimizin hakkı olsa gerek. Öf bile demeden hizmetine koşabilmek, gülümsemek hayır duasını alabilmek sanırım en büyük kazanç olduğunu hatırlatmak gerekir. Evladı için dua eden, dua kaynağımız annelerimize ve anne yarısı teyzelerimize selam olsun. Sizler bizim canımız ve her şeyimizsiniz. Bu itibarla 10 Mayıs Annenler gününü kutluyor, başımızın tacı olan annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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