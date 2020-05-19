  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Barajı açılışı gerçekleştiriliyor... - CANLI

Batman’da sosyal mesafenin korunması için müthiş üretim

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?
için kalan
Aktüel

Başkan Çopuroğlu: "Sahur mesaimizi Büyükşehir’de tamamladık"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye hizmetleri ve yatırımları ile ilgili değerlendirme toplantılarını devam ettirdiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:03:04 -
Başkan Çopuroğlu: "Sahur mesaimizi Büyükşehir’de tamamladık"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye hizmetleri ve yatırımları ile ilgili değerlendirme toplantılarını devam ettirdiklerini söyledi. Başkan Çopuroğlu; diğer belediyelerden sonra bu kez sahur mesaisini Büyükşehir Belediyesi’nde tamamladıklarını ifade etti.


AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri’ye yönelik hizmetlerin devamı ve bu hizmetlerin aksamadan yerine getirilmesi noktasında korona virüs salgınına rağmen çalışmaların aksatılmadan yürütüldüğünü ifade etti. Ramazan ayında gündüz farklı programlar ve gecede toplantı şeklinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Çopuroğlu, amaçlarının şehrin geleceği açısından, vatandaşların refah ve konforu noktasında sunulan bütün hizmet ile yatırımların aksamadan devam etmesini sağlamak olduğunu dile getirdi. Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyesi’nde gerçekleştirdikleri toplantıları Büyükşehir Belediyesi’nde devam ettirdiklerini aktaran Başkan Çopuroğlu, “Sahur mesaimizi Büyükşehir Belediyemizde tamamladık. Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Belediyemizin bürokratları ile Kayserimiz için yapılacak yatırımların ele alındığı toplantımız oldukça yararlı geçti. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Şehrimiz için AK kadrolar gece gündüz demeden çalışmalarını devam ettiriyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı