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Başkan Çolakbayrakdar, Zabıta Haftasını kutladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta teşkilatlarının 193.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:59
Başkan Çolakbayrakdar, Zabıta Haftasını kutladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta teşkilatlarının 193. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında zabıta ekiplerinin, belediyenin sahadaki görünen yüzü olduğunu söyledi.


Zabıta ekiplerinin gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Zabıta ekiplerimiz, hizmetlerini adaletli bir şekilde yapmaktadır. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan zabıtalarımız, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyorlar. Zabıta ekiplerimiz, ilçenin her yerinde görevi gereği halkla iç içedir. Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında bir nevi köprü vazifesi görmektedir. Bu sebeple zabıta ekiplerimize çok önem veriyoruz.” diye konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Özveriyle çalışan tüm zabıta ekiplerimizin Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” diyerek noktaladı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:59
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