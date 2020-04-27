Başkan Çolakbayrakdar: Yaşlılarımızın duasından güç alıyoruz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Belediye denildiği zaman akla gelen ilk hizmet temizliktir." diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Koronavirüs salgını ile mücadelede en etkili unsurun temizlik olduğu bilinci ile çalışmaya başladık. Bu kapsamda önce dezenfektasyon ile başladık. Çarşı pazar yerleri başta olmak üzere toplumun ortak kullanma alanlarını dezenfekte etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'Sosyal destek portalı oluşturduk'

Koronavirüs salgını ile birlikte birçok çalışanın işsiz kaldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle bu süreçte sosyal desteklerimizin arttırılması gerekliliği ortaya çıktı. Kayıtlarımızda bulunan dar gelirli vatandaşlarımızla birlikte koronavirüs salgını sebebi ile işlerini kaybeden çalışanları tespit ettik. Bir taraftan temizlik işlerini bir taraftan sosyal destekleri yürütürken diğer bir taraftan da rutin belediyecilik adına yapılması gerekenleri pratiğe döktük. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sorunlarına ulaşabilmek amacı ile uzaktan hizmet sunabileceğimiz bir veri portalı oluşturduk. Bu portalla bütün kanalları uzaktan hizmet alabilmeleri amacıyla ilçe sakinlerimizin hizmetine sunduk." şeklinde konuştu.

'Yaşlılarımızın duasından güç alıyoruz'

65 yaş üstünde olduğu için dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubu tarafından karşılandığını belirten Başkan Çolakbayraktar, şunları söyledi:

"Vefa Destek Grubumuzdaki çalışan arkadaşlarıma, yaşlılarımızın bizden neler istediklerini sordum. Günlük olarak istedikleri her şey raporlandı. Birçoğu, 'Ekmeğimi getirin yeter' diyor. Tabii ki biz kıymetli yaşlılarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bizim için yaşlılarımızın 'Allah razı olsun' diyerek dua etmesi çok önemli. Onların dualarıyla güçleniyoruz."

'Hanım kardeşlerimizin desteği ile maske üretimine başladık'

"Kocasinanlı hanım kardeşlerimizin desteği ile maske imal etmeye başladık. Ürettiğimiz maskeleri pazar yerlerimizde, marketlerde, fırınlarda vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Diğer taraftan da ilk andan itibaren el dezenfektanları dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak temas ettiği yerlere dezenfektan üniteleri de yerleştirdik."

'Paylaşmayı sevmemiz hepimizin ortak gururu'

"Türk Milleti ezelden beridir paylaşmayı seven eşinin dostunun ihtiyaçlarına koşan hayırsever bir millettir. Bu özelliğimiz hepimizin ortak gururudur. Bugün yaşadığımız süreçte de birlik ve beraberliğin en güzel halini yaşadık. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasında da bu paylaşım duygusuna şahit olduk."

'Krizi fırsata çevirebiliriz'

"Vatandaşlarımızın evde kalmalarını rica ediyorum. Evde kalırken kendimize farklı meşguliyetler bularak krizi fırsata da çevirebiliriz. Biz yeter ki üretmek isteyelim. Bir şeyler üretilmek istendiğinde çok güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Tüm tedbirlere uyarak Allah'ın izniyle bu süreçten başarı ile çıkacağız."

'Sokak hayvanlarını unutmadık'

Sokak hayvanlarını besleyen vatandaşların dışarı çıkamadığını da hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Sokak hayvanları için rutinde yaptığımız çalışmaları daha da sıkılaştırdık. Küçük dostlarımızı da gündemimize alarak onlar için de özel çalışmalar başlattık. Cenab-ı Allah'ın bize emaneti olan sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için de titizlikle çalışıyoruz." dedi.