Başkan Çolakbayrakdar, “Eğitim İçin Tüm İmkanlarımızı Seferber Ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime her zaman destek olduklarını söyledi.

Eğitim alanında örnek projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şunları söyledi; “Yeni bir eğitim yılına daha başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime olan desteğimiz artarak devam edecek. Biliyoruz ki; 2023 hedefine ulaşmak için en önemli yatırım eğitimden geçiyor. Bu bilinçle geçmişini çok iyi bilen ve geleceği için milli hassasiyetleri yüksek nesiller yetiştireceğiz. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği içindir.”

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Yeni eğitim-öğretim yılının; eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum.” diyerek noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin 2016 yılında Kayseri’de bir ilk olarak başlattığı ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’ de, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda girmelerini sağlamak için ilçe genelindeki tüm okulları temizledi.