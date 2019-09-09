0553 313 94 23

Başkan Çolakbayrakdar, “Eğitim İçin Tüm İmkanlarımızı Seferber Ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
Başkan Çolakbayrakdar, “Eğitim İçin Tüm İmkanlarımızı Seferber Ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime her zaman destek olduklarını söyledi.


Eğitim alanında örnek projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şunları söyledi; “Yeni bir eğitim yılına daha başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime olan desteğimiz artarak devam edecek. Biliyoruz ki; 2023 hedefine ulaşmak için en önemli yatırım eğitimden geçiyor. Bu bilinçle geçmişini çok iyi bilen ve geleceği için milli hassasiyetleri yüksek nesiller yetiştireceğiz. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği içindir.”


Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Yeni eğitim-öğretim yılının; eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum.” diyerek noktaladı.


Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin 2016 yılında Kayseri’de bir ilk olarak başlattığı ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’ de, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda girmelerini sağlamak için ilçe genelindeki tüm okulları temizledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'de temiz atletizmi herkes benimsedi"
    1. "Türkiye'de temiz atletizmi herkes..
    2. Bottaki bebekleri denize atmakla..
    3. Katil İsrail askerleri 14 Filistinliyi..
    4. Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencilerinin..
    5. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    6. Okullarda ilk ders zili çaldı
    7. Tekel bayiindeki cinayet davası devam..
    8. Almanya'dan Kaftancıoğlu açıklaması!..
    9. İl Jandarma Komutanı İnan,..
    10. Öğretim yılına en acı başlangıç
    11. İstanbul’dan başlayan kovalamaca..
    12. Ayancık’ta ’Trap ve Tek Kurşun..
    13. Kartal Belediyesi ve Ahbap..
    14. Bakan Selçuk'tan yeni eğitim öğretim..
    15. Atlı süvariler Konak Meydanı’nda
    16. Otokar’ın TULPAR ve COBRA II araçları..
    17. AK Parti perşembe günkü gelişmeyle..
    18. Amerika'dan balistik füze denemesi
    19. Haber yerel..Karaova’yı canlandıracak..
    20. Hindistan, Rusya'dan aldığı S-400'ler..
    21. "Dünyada golfseverlerin tamamı..
    22. İtfaiye alımı | Belediye itfaiyeci..
    23. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP..
    24. DHMİ Genel Müdürü Keskin: "Havacılık..
    25. Döşemealtı’nın gençleri DÖGEM ile..
    26. Avustralya’ya gıda ihracatında "seviye..
    27. Filipinler'de Afrika domuz vebası alarmı
    28. 3 ayda 30 km otoban gibi yol
    29. Kalorifer dairesinde ölü bulundu
    30. ESOB’dan ‘avantaj’ protokolü
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!