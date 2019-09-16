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Başkan Çolakbayrakdar, Barsama Mesire Alanında

Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırdığı ve binlerce vatandaşın bir arada piknik yaptığı Barsama Mahallesi’ndeki mesire alanı büyük ilgi görüyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
Başkan Çolakbayrakdar, Barsama Mesire Alanında

Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırdığı ve binlerce vatandaşın bir arada piknik yaptığı Barsama Mahallesi’ndeki mesire alanı büyük ilgi görüyor. Alanı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin vazgeçilmezi haline gelen bölgeyi daha da güzelleştireceklerini söyledi.


Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Barsama Mesire alanını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, doğal güzelliği ve yapılan yatırımlarla dikkat çeken piknik alanını daha güzel bir görüntüye kavuşturmak için adım adım gezerek, incelemelerde bulundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yeşil bitki örtüsü ve billur gibi akan ırmak suyunun bir arada olduğu mesire alanında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla da sohbet etti. Yemek hazırlayan vatandaşa yardım edip, bu alandaki hünerini gösteren Başkan Çolakbayrakdar, hatıra fotoğrafı için mesire alanını seçen nişanlı genç çiftleri ise tebrik etti.


Başkan Çolakbayrakdar, mesire alanının Kayseri’nin sosyal yaşamına renk kattığını belirterek, “Farklı nitelikleriyle Kayseri’nin sosyal yaşantısına renk katan Barsama Mesire Alanı, Kayserililerin gözdesi oldu. Burası, özellikle hafta sonları oldukça rağbet görüyor ve yer bulunamayacak kadar kalabalık oluyor. Doğayla iç içe olan ve 7’den 70’e her kesime hitap eden piknik alanımızda vatandaşlarımız hoşça vakit geçirirken, geleceğimizin teminatı yavrularımız da farklı oyun gruplarıyla eğlenceli vakit geçiriyor. Buraya gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.İnsan odaklı hizmetler yapıldığı zaman hemşerilerimiz tarafından ciddi manada karşılık görüyor. Bu durum bizi daha da mutlu ediyor. Bu ve buna benzer piknik alanlarını daha yaygın hale getireceğiz. Tüm gayretimiz; kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için canla başla hizmet üretmektir. ”ifadelerini kullandı.


Vatandaşlar ise mesire alanında her türlü imkan olduğunu ve burada keyifle vakit geçirdiklerini belirterek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
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