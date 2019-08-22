0553 313 94 23

Başkan Çetin: "Eksikleri biliyoruz, sorunları çözeceğiz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, muhtarlık ziyaretlerini Toros ve Mahfesığmaz mahallelerinde sürdürerek, “Çukurova’nın neresinde hangi eksik var hepsini biliyoruz.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
Başkan Çetin: "Eksikleri biliyoruz, sorunları çözeceğiz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, muhtarlık ziyaretlerini Toros ve Mahfesığmaz mahallelerinde sürdürerek, “Çukurova’nın neresinde hangi eksik var hepsini biliyoruz. Belediyemizin gönülle temsilcileri olan muhtarlarımızla birlikte tüm sorunları çözeceğiz” dedi.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, muhtarlık ziyaretlerini Toros ve Mahfesığmaz mahallelerinde devam etti.


Sırasıyla Toros Mahallesi Muhtarı Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat ve Mahfesığmaz Mahallesi Muhtarı Kazım Tokköz’ü ziyaret eden Başkan Soner Çetin, vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinledi.


İlk başkanlık döneminde Türkiye’de örnek alınan projelere imza attıklarını belirten Başkan Soner Çetin, “İkinci dönemimiz daha verimli geçecek. Çünkü yol haritamız belli. Projelerimiz de hazır. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntısı olduğunda muhtarlarımıza iletsinler. Muhtarlarımız bizim gönüllü temsilcilerimiz. Ayrıca katılımcı bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Vatandaşlarımız her Cuma yaptığımız Halk Günü toplantılarında, sosyal medya üzerinden ve mahalle toplantılarında bize sıkıntılarını aktarabilirler. Biz şu anda muhtarlarımızı ziyaret edip başarı diliyoruz. Eylül itibariyle de mahalle toplantılarına başlayacağız” dedi.


Başkan Soner Çetin, Çukurova’da sorun kalmaması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çaba harcadıklarını ifade ederek, kendilerine gelen taleplerin de karşılanacağını, ihtiyaç halinde semt kreşi, emekli dinlenme evi ve kadın sohbet evlerinin sayısının artırılacağını açıkladı.


Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi. Şikayetlerle ilgili anında talimat vererek çözümünü sağlayan Başkan Soner Çetin, halkın önerilerini de not alarak değerlendireceklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA'dan Gambiya'da eğitime destek
    1. TİKA'dan Gambiya'da eğitime destek
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    3. Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında..
    4. Özgür Avc kimdir? Özgür Avc İYİ..
    5. Guterres Cammu Keşmir için diyalog..
    6. Macron, İngiltere Başbakanı Johnson..
    7. Başkan Kılca: “Her an..
    8. Brezilya Çevre Bakanı'na "çevre"..
    9. Boğaçayı’ndaki sucul bitkiler makine..
    10. Amed Sportif Faaliyetler’in kampı sona..
    11. Bangladeş'te dang humması salgını..
    12. Türkiye'den Kazakistan'da görme..
    13. Apiterapi Uygulamaları ve..
    14. Rönesans dünyanın en büyük 33’üncü..
    15. Aranan motosiklet hırsızı polisten..
    16. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    17. AK Parti davet göndermemişti! Ahmet..
    18. Edremit Sahili alev alev
    19. Savunma Sanayi Başkanı Demir, Siber..
    20. Merkez Bankası rezervleri belli oldu!
    21. Soylu'nun açıklamarını görmezden..
    22. "Önceliğimiz yabancı turist..
    23. Sınırı yasa dışı yollarla geçen..
    24. Seydişehir’de asfalt ve yol..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lalu Muhammed'i..
    26. Bekçi alımları 2019 bekçi alımı..
    27. Sözen: "Ne HDP ne de CHP asla Kürt..
    28. Yüzlerce insanın iskeleti bulunuyor!..
    29. Konyaaltı’nda çocukların sünnet..
    30. Jandarma inceleme başlattı! Traktörün..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal