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Başkan Çerçioğlu, “Yumruğumuzu aynı yere vurmalıyız”

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ASTİM OSB Müdürü Hakan Maraş ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
Başkan Çerçioğlu, “Yumruğumuzu aynı yere vurmalıyız”

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ASTİM OSB Müdürü Hakan Maraş ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.


Gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Çerçioğlu’nun Wolkswagen firmasının otomobil fabrikası yatırımını Aydın’a yapma çağrısına tam destek açıklaması yapılırken, bu yatırımın Aydın’a ekonomik anlamda sıçrama sağlayacağı belirtildi.


Ziyarette konuşan Başkan Çerçioğlu, “Aydın olarak, 8 Aydın Milletvekili, oda başkanları ve kanaat önderleri olarak, biz lobi faaliyetlerimizi güçlendirirsek, birliğimizi beraberliğimizi güçlendirirsek, şansımızın olduğunu düşünüyorum. Bu işte 8 tane Aydın milletvekiline çok büyük iş düşüyor. Biz yerelde desteğimizi açıkladık. Asıl Ankara’da Hazine ve Sanayi Bakanlığı’nda işi götürecek olan onlar. Pes etmemek gerekiyor. Şu anda iş ortada, top dönüyor daha. Biz hep birlikte ne yapılması gerekiyorsa, yapalım. Hep beraber yumruğumuzu aynı yere vuralım” diye konuştu.


Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ise, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Wolkswagen otomobil firmasının yatırımının Aydın’a kazandırılması çağrısının ardından, bu çağrıyı desteklediklerini ifade ederek, “Böyle bir yatırım Aydın’ın başına konmuş olan en büyük talih kuşu olur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
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