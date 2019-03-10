0553 313 94 23

Başkan Çerçi vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr.

10 Mart 2019 Pazar 12:12
Başkan Çerçi vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında 8 Eylül Caddesi ve Fatih Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Çerçi aynı zamanda Manisa Görme Engelliler Spor Kulübünü de ziyaret etti.


Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, hafta sonunu vatandaşlarla iç içe geçirdi. İlk olarak AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile beraber TÜGVA Yunusemre Lise Teşkilatı ile bir araya gelen Başkan Çerçi, etkinlikte Türkiye’nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirtti. Cumhur İttifakı adayı Çerçi, daha sonra AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte 8 Eylül Caddesi ve Fatih Mahallesinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlardan destek istedi. Bir mobilya mağazassının açılışına da katılan Başkan Çerçi daha sonra Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı, Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Göktaş ve sporcularını ziyaret etti. Engellilerin sorunlarını bildiklerini kaydeden Başkan Çerçi, herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğine vurgu yaparak çalışmalarını da bu doğrultuda hassasiyetle gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yol kenarında erkek cesedi bulundu
    1. Yol kenarında erkek cesedi bulundu
    2. Diyarbakır’da otomobil takla attı: 4..
    3. Ağrı’da ‘Okul Sporları Voleybol Grup..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara..
    5. Afganistan'da güvenlik güçlerinin..
    6. GTO’da U-ETDS ve sayısal takograf..
    7. Kaş’ta çocuk sanat günü yaşandı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    9. Önce motosiklete çarptı, ardından..
    10. Ülke sarsıldı... 6.2 büyüklüğünde..
    11. Bu festivalde siyaset yok, Bodrum var
    12. Arzum Türkiye Kadınlar Satranç..
    13. Zeybekci: Mobilyacılar için partilerle..
    14. "Huzur ve güven olmazsa yatırım, aş,..
    15. Muhtar adayının 'pes' dedirten vaatleri
    16. "Mansur Yavaş iş adamı Necmettin..
    17. Kılıçdaroğlu’ndan başkan adaylarına:..
    18. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    19. Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası,..
    20. Vefa Tribünü’nden büyük buluşma
    21. Bandırmaspor, hentbol branşına son verdi
    22. Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor!
    23. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
    24. Gündoğan’dan Avcı’ya büyük destek
    25. Bandırma’da bekçiler göreve başladı
    26. Bandırma’da Bağımlılıkla Mücadele..
    27. Burhaniye’de termometreler 26 dereceyi..
    28. Azerbaycan-İran sınırında çatışma çıktı
    29. “Biz partizanlığı bu memleketin..
    30. “Bodrum’a tatile gelen turistlere..
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor