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Başkan Çerçi esnafı ziyaret etti destek istedi

Yunuemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr.

24 Mart 2019 Pazar 14:15
Başkan Çerçi esnafı ziyaret etti destek istedi

Yunuemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, Küçük Sanayi Sitesi, 75. Yıl ve Ayn-ı Ali Mahallesinde esnaf ziyareti yaptı.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam eden Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Küçük Sanayi Sitesinde esnafları ziyaret etti. Cumhur İttifakına destek isteyen Çerçi, yerel seçimlerin önemini anlattı. Cumhur İttifakı Adayı Çerçi daha sonra AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile birlikteAfyonkarahisarlılar Dernek Başkanı Ragıp Güneş ve yönetimiyle bir araya geldi. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Mehmet Ali Özkan ile 75. Yıl ve Ayn-ı Ali Mahallesinde de esnaf ve vatandaşlarla buluştu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde destek istedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:15
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