Başkan Çebi Balotelli için noktayı koydu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın transfer listesinde bulunan Balotelli için net konuştu.
İtalyan golcü Mario Balotelli’nin Beşiktaş’a transfer iddiaları spor camiasını karıştırmıştı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın’ın Balotelli’yi istemediğini söyledi.
Ahmet Nur Çebi açıklamasında, “Sergen Yalçın, Mario Balotelli'yi alternatif olarak düşünmüyor. Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacağız ama ekonomiden taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Menajeri transfer iddialarını doğrulaşmıştı
Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, dün La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda siyah beyazlı kulübün oyuncusuna ilgisi olduğunu doğrulamıştı.