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Başkan Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu PKK’ya mevzi kazıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:48
Başkan Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu PKK’ya mevzi kazıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu, PKK’ya mevzi kazıyor" dedi.

 

Bursa’da sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelen Çavuoşoğlu, muhalefete yüklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz gün bir televizyon programında yaptığı açıklamalara değinen Çavuşoğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka, ’YPG ve PYD bize mi saldıracak’ diyor. 17 yaşında Reyhanlı’da YPG’nin attığı roketle hayatını yitiren öğrenci kardeşimiz Fatma Avlar için ne diyeceksin? Kilis’te PYD’nin ve YPG’nin attığı roketle bir camide şehit olan 2 kardeşimiz için ne diyeceksin? ’Bize niye saldırsın ki?’ diyor. Bir kere PYD ve YPG dediğiniz PKK’nın ta kendisidir. Sen bunlara ’Bir şeye saldırmayacak. Kendi halkının haklarını savunan bir örgüttür’ diyorsan, PKK’ya aynı desteği veriyorsundur demektir" dedi.

 

CHP’nin gösterdiği belediye başkan adaylarına herkesin iyi bakması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Dün PKK’ya imkanlarını seferber eden DBP’nin Siirt’in Bağlan Belediye Başkanı Muammer Canbulat’ı bugün CHP aynı yerden belediye başkan adayı gösterdi. Kılıçdaroğlu, PKK’ya mevzi kazıyor. Bursa’da da HPD aday çıkarmadı, kimi destekliyor? Tabii ki CHP’yi" diye konuştu.

 

Türkiye’nin beka meselesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye’nin beka meselesi yoktur diye ısrarla açıklama yapıyor ya muhalefet, Türkiye’nin beka sorunu CHP’nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu’dur. PYD ve YPG’ye dönük yapmış olduğu bu açıklamaları esasen PKK’ya dönük destek mesajlarıdır. Bugün ABD’nin Savunma Bakanı Ashton Carter’ın PYD ve YPG’yi PKK’dan ayıramadığı bir ortamda Kılıçdaroğlu ’PYD ve YPG bize mi saldıracak’ diyor. Burası Anadolu, herkes görünen yüzün perde gerisindekini düşünmek zorundadır" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:48
  1. Kilis
  2. Siirt
  3. Bursa
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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