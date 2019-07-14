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Başkan Çakmak’ın 15 Temmuz mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 15 temmuz nedeniyle mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:37
Başkan Çakmak’ın 15 Temmuz mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 15 temmuz nedeniyle mesaj yayımladı.


CHP İl başkanı Deniz Çakmak yayımladığı mesajında, “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ Terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı milletimiz, gazi meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkartılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiş sonraki süreçte TBMM’ni devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkartmaya dönük esaslı bir adımda atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlik dileriz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:37
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