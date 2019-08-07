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Başkan Çakmak kurban satıcılarıyla bir araya geldi

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satıcılarıyla bir araya geldi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:17
Başkan Çakmak kurban satıcılarıyla bir araya geldi

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satıcılarıyla bir araya geldi.


Kurbanlık satıcıları ile bir araya gelen Başkan Çakmak ile parti üyeleri burada satıcılarla bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Yapılan ziyaretle alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Deniz Çakmak, “Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarına gidip yerinde incelemelerde bulunup alıcılar ve satıcılarla sohbet ettik. Türkiye’ye ithal et ve hayvan getirilmesi yerine bizim yerli hayvanlarımızı alsınlar. Türkiye’de tüm ülkeye yetecek kadar küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız mevcut. Yetkililere sesleniyoruz, yeter ki hayvancılık yapanlara devlet yeteri kadar destek verip kredide kolaylık sağlasın. Bu vesile ile hayvancılık yapanda kazansın, halkımızda güvenli ve ucuz et yiyebilsin. Bir diğer önemli konu ise hayvanların sokaklarda, parklarda, hijyenik olmayan ortamlarda, eziyet edilerek, kesilmesinin önüne geçilmesi ve hayvanlara acı çektirmeyerek İslam’a ve kanuna uygun kesilmesi ve komşusu açken tok yatan bizden değildir, anlayışıyla kurban lokmalarının dağıtılmasıdır. Şunu unutmayalım, sevinçler paylaşıldıkça artar, üzüntüler de paylaşıldıkça azalır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:17
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