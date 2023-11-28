Başkan Büyüksimitci: Yeşil dönüşüme kayıtsız kalmamız mümkün değil

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un katılımı ile KAYSO meclis salonunda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ülke ekonomisinin küresel bozulmanın da etkisiyle birtakım zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek; “Bu olumsuzluklara rağmen ekonomide yenilenen kadrolarımızın mevcut konjonktüre olan rasyonel bakışları, sanayi, üretim ve ihracat politikalarına merkezde yer vermeleri, birçok konuda sanayi ve iş dünyasının görüşlerinin alınması, kısmen de olsa alınacak kararlar üzerinde iş dünyasının etkili olması geleceğe pozitif bakmamız için cesaret vericidir” dedi. Sanayiciler olarak en temel ve öncelikli beklentilerinin enflasyonun kontrol altına alınması olduğunu ifade eden Özkaya, fiyat istikrarının önemine dikkat çekerek; “Ülkemizin daha kaliteli ve hızlı büyümesi elbette çok önemlidir. Büyüme rakamı kadar önemli olan diğer bir husus, büyüme sonrası süreçteki kalitesi, sürdürülebilirliği, temiz çevre ile eş güdümüdür. Artık günümüzde yüksek teknolojiyle üretim yapmak, yerli kaynaklarımızı tercih etmek, geleceğin Türkiye’si için çok önemlidir. Dünyada gelişmiş ülkelerin dahi koruma duvarlarını yükselttiği bir dönemde mümkün olduğunca kendi kendimize yetmenin yollarını aramalıyız. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına öncelik vermeliyiz” diye konuştu. Ülke olarak kaynaklarımızı geleceğimizi güçlü kılacak, katma değerli, döviz getirici, ithal ikamesi olacak şekilde, istihdam ve nitelik artırıcı yatırımlara yoğunlaştırmamız gerektiğini kaydeden Özkaya, güçlü olmanın tek yolunun nitelikli ve çok üretmekten geçtiğini söyledi. Özkaya son olarak İSO İkinci 500’de listeye giren 15 Kayseri firmasını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meclis toplantısına katılımlarından dolayı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür ederek, 19 üniversitenin paydaşlığında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı’na (ORA-KAF’23) her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Erciyes Üniversitesi’nin başarıları ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Erciyes üniversitemiz son dönemlerde birçok başarıya imza attı. Tüm bu başarılarından dolayı Sayın Rektörümüzün şahsında bütün hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sayın Rektörümüzle üniversite sanayi işbirliği başta olmak üzere her konuda uyum içerisinde çalışıyoruz. Kendilerinin yaklaşık 14 aylık görev süresi boyunca, gerek öğrenci odaklı projeler olsun, gerekse Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri olsun, birçok yeni projeye imza attıklarını biliyoruz. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada üniversitelerimizle omuz omuza vererek şehrimizin ve sanayicilerimizin başarıları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Büyümenin Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Olmasını Önemsiyoruz”

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 5 civarında büyümesinin beklendiğini ifade eden Büyüksimitci; "2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentileri ise yüzde 4 - 4,5 aralığında olacağı tahmin ediyor. Büyümenin yüksek olduğu kadar kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü biliyoruz. Önümüzdeki süreçte fiyat istikrarı ve finansal istikrarın da tesis edilmesi ile ülkemizin ikinci yüzyılda da sürdürülebilir büyüme trendini devam ettireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Ar-Ge Merkezlerimizin Sayısını Artırmamız Gerekiyor”

Ülke olarak daha yüksek katma değerli üretim yapısına sahip olmamız gerektiğinin altını çizen Büyüksmitci; “Bunun için üniversite-sanayi iş birliği, Ar-Ge ve inovasyon kritik önem taşıyor. Üniversite-sanayi iş birliği anlamında üniversitelerimizle güzel projelere imza attık ama Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri konusunda şehir olarak arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bugün itibari ile 16 Ar-Ge Merkezi, 2 Tasarım Merkezimiz bulunuyor. Rekabet üstünlüğünü yakalayabilmemiz ve daha katma değerli ürünler üretebilmemiz için Ar-Ge merkezlerimizin sayısını artırmamız gerekiyor” dedi. Konuşmasında yeşil dönüşümün önemine değinen Başkan Büyüksimitci şunları söyledi;

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"Tüm bunların yanında yeşil dönüşüme kayıtsız kalmamız mümkün değil. Küresel rekabetin olmazsa olmazları Yeşil Dönüşüm konusunda artık kaybedecek vaktimiz kalmadı. Bu konuda tüm kurumlarımızla harekete geçmemiz gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100.yılındaki sıfır karbon yolculuğunda temiz üretime geçişi destekleyecek her türlü politika ve teşvik hayata geçirmelidir. Özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, gerekirse “Yeşil Dönüşüm Fonu” kurularak firmaların yeşil üretime yapacağı yatırımlar ve Ar-Ge harcamaları desteklenmelidir.”

Oda olarak sanayicileri yeşil dönüşüme hazırlamak için gayret ettiklerini açıklayan Büyüksimitci, bu yıl içinde 10’dan fazla bilgilendirme ve seminer düzenlediklerini, firmaların çalışanlarına yönelik Sera Gazı Hesaplama/Raporlama Uzmanı Yetiştirme Programı’nı gerçekleştirdiklerini ve Kayseri’de Yeşil Dönüşüm ve İklim Değişikliği konusunda etkinlik ve bilgi paylaşımı için bir WhatsApp grubu oluşturduklarını açıklayarak, firmaları KAYSO tarafından düzenlenen etkinlilere katılmaya davet etti. İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan, katma değer vergisi indirim hakkının kaldırıldığını açıklayan Büyüksimitci, bunun sanayicilere ekstra bir maliyet yükleyeceğini ve enflasyonla mücadeleye de olumsuz yansıyacağını belirterek, bu kararın karşı gümrükten çıkmış, ithalatı devam eden ürünleri kapsamaması ve yılbaşına kadar süre verilmesinin yerinde olacağını sözlerine ekledi.

Son olarak kürsüye gelen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitesinin faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nın (ORAKAF’23) 25-26 Aralık tarihlerinde, 19 Üniversitenin paydaşlığında, Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacağını açıklayan Rektör Prof. Dr. Altun, “Bu fuar şehrimizin marka değerini artırmak adına önemli. Fuara 500 firmamızın ve 50 bin öğrencimizin katılmasını bekliyoruz. Bu organizasyona siz sanayicilerimizin desteğini istiyoruz. Sizlerin katılımınızı çok kıymetli buluyorum. Sizin gücünüz bize güç katacak. Gelin bu fuarı hep birlikte Türkiye’de ses getirecek bir fuar haline getirelim” diye konuştu.

Toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı.