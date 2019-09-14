Başkan Büyükkılıç, Üzüm Festivali’ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geleneksel hale gelerek 26’ncısı düzenlenen İncesu Üzüm Festivali’ne katıldı.

Festivalde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu’nun güzide bir ilçe haline gelmesinde emeği geçen eski belediye başkanları ile festivalin sürdürülmesinden dolayı İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, “İncesu tarihi dokunun en güzel örneklerini sergileyen, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, adeta Kayseri’mizin mevcut koşullarının hepsini içerisinde barındırarak medeniyete, eğitime ve gelişmeye açık olan en önemli ilçelerimizden birisidir” dedi.

‘’Üzüm yiyeceksen İncesu’da yiyeceksin, eğer İncesu’nun üzümünü yemediysen üzüm yemiş sayılmazsın’’ ifadelerini kullanan Başkan Büyükkılıç, “Türk insanı ay yıldızlı Türk Bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı olarak elbette ki birliğin beraberliğin sembolü olarak bu güzel dayanışmayı herhangi bir vesileyle sergiler. İşte bunlardan birisini de burada Üzüm Festivaliyle yaşıyoruz. Amaç üzüm yemek bağcıyı dövmek değil’’ diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,İncesu’ya, Büyükşehir’in sınırlarına dahil olduğundan beri hiçbir zaman ötekileştirilmeden hizmet edildiğini ifade ederek, ‘’16 ilçemizi bağrımıza basıyoruz ve hepsine yapılması gereken hizmetleri ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü biz duaya muhtacız. Biz insanların gönlünde yer etmeye muhtacız. Bizlere bu fırsatı veren siz kardeşlerimize minnet duyarak sizlere layık olmaya çalışıyoruz’’ dedi.

30 Büyükşehir Belediye Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıya da değinen Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız 30 Büyükşehir Belediye Başkanı’nı bir araya getirdi. Ötekileştirmemenin en güzel örneklerinden birisini sergilendi. Bizlere ‘Bir siyasi partiden seçilebilirsiniz. Ancak hiçbir zaman bir siyasi partili gibi belediye başkanı olarak davranamazsınız. Size oy vermiş yada vermemiş tüm o yöre insanını bağrınıza basacaksınız onların ekmeğiyle oynamayacaksınız, o insanlara hizmet götüreceksiniz. Mazeret üretmeyeceksiniz’ dedi. Bizler de bu doğrultuda çalışıyoruz.’’

Başkan Büyükkılıç sözlerine İncesu’ya son 5 yılda KASKİ, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile diğer birimler tarafından yapılan ve TOKİ aracılığıyla yapılan hizmetlere de değinerek, ‘’Bundan sonra da sizlere hizmet etmeyi bir ibadet bileceğiz’’ dedi.

İncesu’nun Anadolu’nun parlayan yıldızı olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, “İncesu Kapadokya Krallığının hemen başında. Elbetteki Nevşehir’imiz ile de iç içe. Zaten Kayseri Kapadokya krallığının geçmişte başkentliğini yapmış işte bu İpek Yolu üzerindeki tarihi mekânda bizleri bir araya getiren değerler hepimiz için olmazsa olmaz değerlerimizdir. Bu dönemde turizmle ilgili yapacağımız çalışmalarda İncesu’muz çok önemli yer alacaktır’’ diye konuştu.