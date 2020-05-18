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Başkan Büyükkılıç: "Rahmetle kuşanan gecede, gönüllerin aydınlanmasını diliyorum"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:16:15 -
Başkan Büyükkılıç: "Rahmetle kuşanan gecede, gönüllerin aydınlanmasını diliyorum"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Başkan Büyükkılıç, insan için ömre bedel olan bu gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayını uğurlamaya hazırlanırken Kuran-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.


Kur’an-ı Kerim’in insanlığa gönderilmeye başlandığı bu gecenin insanlar için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Rabbimizin rahmetiyle yeryüzünü kuşattığı bu gecede tüm insanların gönüllerinin aydınlanmasını diliyorum. Bu gecede bir muhasebe yapma ve geçmiş günahlarımızın silinmesine vesile olacak bir hayata yönelme fırsatı vardır. Mübarek Kadir Gecesi, bireyler için de toplumlar için de önemlidir ve özeldir. Bugün bir virüs çıkmış ve güçlü-güçsüz, zengin-fakir ayrımı yapmadan tüm insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Dolayısıyla insanlık güç birliği yaparak birbiriyle değil; hastalıkla, yoksullukla, açlıkla mücadele etmelidir. Bu dünyanın daha yaşanabilir bir dünya olması için bu gereklidir. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesi’nin tüm insanlığın sağlık ve huzuruna vesile olmasını diliyorum. Başta hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

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