Başkan Büyükkılıç: Erciyes'e atletizm pisti kazandırdık

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapımı tamamlanan atletizm pistinde incelemelerde bulundu. Erciyes’i dört mevsim boyunca sporun ve kamp faaliyetlerinin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Büyükkılıç, “Bir de atletizm pistimiz olsun diyorduk. Erciyes’e atletizm pisti kazandırdık. Ortaya pırıl pırıl, cıvıl cıvıl, yemyeşil bir pist çıktı” dedi.

Spor Olanakları Genişledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. FIFA standartlarında 8 futbol sahasının yanı sıra sosyal tesisler, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve fitness merkezinin bulunduğu tesiste tamamlanan atletizm pisti, Başkan Büyükkılıç tarafından yerinde incelendi. İncelemeye AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve belediye bürokratları da katıldı.

2029 DÜNYA SPOR BAŞKENTİ HEDEFİNE YENİ KATKI

Erciyes’i yılın dört mevsiminde sporcuların tercih ettiği önemli bir kamp merkezi haline getirmek istediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti hedefi doğrultusunda yatırımların devam ettiğini söyledi. Geçtiğimiz sezon yurt içinden ve yurt dışından 40’ın üzerinde takımın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yaptığını belirten Büyükkılıç, farklı branşlardan sporcuları ağırladıklarını kaydetti. Yaklaşık 25 oteliyle Erciyes’in yalnızca kış turizmine değil, yılın tamamına yayılan turizm faaliyetlerine de ev sahipliği yaptığını vurguladı. Atletizm pistinin kamp merkezindeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getiren Büyükkılıç, yatırımın tamamlanmasına sağladığı katkılardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür etti.

“İYİ Kİ GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZ AŞKIN BAK VAR”

Büyükkılıç, “Bir de atletizm pistimiz olsun diyorduk. Kamp yapmak isteyenlere cevap verememenin mahcubiyetini yaşıyorduk. İyi ki Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak var. Kendisine arz ettik, gerekli talimatları verdi. Arkadaşlarımız geceli gündüzlü çalışarak tamamladılar. Ortaya pırıl pırıl, cıvıl cıvıl, yemyeşil bir pist çıktı. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sorumlusu Gülşah Özdoğan Bıkmaz ise tesisin futbolun yanı sıra basketbol, voleybol, hentbol, ragbi, beyzbol, yüzme ve farklı spor branşlarından takımlara hizmet verdiğini belirtti. Bu yıl yaklaşık 50 takımın merkezde kamp yaptığını aktaran Bıkmaz, Modern Pentatlon Milli Takımı ile Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nın da Erciyes’te kamp gerçekleştirdiğini ifade ederek tüm sporcuları merkeze davet etti.

Dünya Spor Başkenti Hedefine Bir Katkı Daha

Kayseri’nin spor turizmi bakımından önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, yatırımların ekip çalışmasıyla hayata geçirildiğine dikkat çekerek, “Kayseri büyükşehir ama kolay yaşanılan şehirdir. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan güzel bir şehirdir” ifadelerini kullandı.

Atletizm pistinin tamamlanmasıyla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin farklı spor branşlarına yönelik hizmet kapasitesi genişlerken, yatırımın Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti hedefi doğrultusunda spor turizmi altyapısına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

COP31’E 20 OTOBÜSLÜK ULAŞIM DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için 12’si elektrikli olmak üzere toplam 20 otobüsle ulaşım desteği sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren ve Antalya’ya sevk edilen otobüsler, hazırlıkların tamamlanmasının ardından zirvenin ulaşım operasyonunda görev almaya başladı. Böylece Kayseri, toplu ulaşım alanındaki kurumsal kapasitesini ve operasyonel tecrübesini uluslararası bir organizasyona taşıdı.

630 OTOBÜSLÜK ULUSAL FİLODA KAYSERİ İMZASI

COP31 kapsamında Türkiye genelinde 25 belediyenin katkısıyla oluşturulan 630 otobüslük filo, zirve süresince katılımcıların havalimanı, otogar, konaklama alanları, şehir merkezi ve konferans merkezi arasındaki ulaşımını sağlayacak. Farklı kapasitelerdeki araçların yanı sıra elektrikli ve düşük emisyonlu otobüslerin de yer aldığı organizasyonla çevre dostu ulaşımın desteklenmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin filoya kazandırdığı 12 elektrikli otobüs, sürdürülebilir ulaşım yaklaşımına katkı sunarken kentin çevreci toplu ulaşım alanındaki birikimini de ortaya koyuyor.

Antalya’daki organizasyona 20 otobüsle destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası dayanışmanın önemli bir örneğini sergiliyor. Belediye, yerel hizmetlerde edindiği deneyimi ülke çapındaki önemli organizasyonlara aktararak Türkiye’nin uluslararası ev sahipliği sürecine katkı sağlıyor.

Kayseri Gastronomi Günleri lezzeti ve kültürel mirasıyla ses getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri, dört gün boyunca yoğun ilgi gördü. Yöresel lezzetler, ünlü şeflerin atölyeleri, paneller ve aile etkinlikleriyle renklenen organizasyon, Kayseri mutfağının tanıtımına ve gastronomi turizmine katkı sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri, kentin köklü mutfak kültürünü geniş kitlelerle buluşturdu. Dört gün süren organizasyon, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle gastronomi şölenine dönüştü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, programları takip etti ve hemşehrileriyle gastronomi coşkusunu paylaştı.

ÜNLÜ ŞEFLERDEN KAYSERİ MUTFAĞINA ÖZEL ATÖLYELER

Gastronomi Günleri kapsamında düzenlenen panellerde Kayseri mutfağının geçmişi, bugünü ve geleceği ele alındı. “Bir Mutfak Nasıl Yaşar?”, “Lezzetin Değeri” ve “Kayseri Mutfağı’nın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” başlıklı oturumlarda uzmanlar bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Ünlü şeflerin gösteri ve atölyeleri de büyük ilgi gördü. Şef Cüneyt Asan’ın “Kuzu Şov” etkinliği, Yunus Emre Akkor’un Kayseri mutfağı sunumu ve Asuman Kerkez’in gacer unundan nevzine tatlısı atölyesi öne çıkan programlar arasında yer aldı. Sucuk içi mantı atölyesi ile şef Rafet İnce’nin pastırmalı alabalık söyleşisi ve atölyesi de yöresel lezzetlerin farklı yorumlarla tanıtılmasını swağladı.

ÇOCUKLAR VE AİLELER DE UNUTULMADI

Organizasyonda aileler ve çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Anne-Çocuk Yarışması’nda anneler ve çocukları birlikte mutfağa girerek hünerlerini sergiledi. Çocuk etkinlikleri ve Harika Kanatlar gösterileri minik ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatırken, Ritim Kayseri şovu da etkinliklere renk kattı. Dört gün boyunca yoğun katılımla gerçekleştirilen 4. Kayseri Gastronomi Günleri, kentin yöresel ürünlerini ve geleneksel mutfak mirasını ön plana çıkardı. Usta şeflerin deneyimleri, uygulamalı atölyeler ve kültürel etkinliklerle zenginleşen organizasyon, Kayseri lezzetlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına ve kentin gastronomi turizmi potansiyelinin güçlenmesine katkı sağladı.

Bilim ve teknoloji heyecanı üç gün boyunca zirve yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen 8. Bilim Festivali, üç gün boyunca binlerce bilim meraklısını bir araya getirdi. Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterilerinden robot etkinliklerine, bilimsel atölyelerden teknoloji uygulamalarına kadar zengin programıyla dikkat çeken festival, Kayseri’de bilim ve teknoloji heyecanı yaşattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde 16-18 Ekim tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Kayseri 8. Bilim Festivali, her yaştan ziyaretçiden yoğun ilgi gördü.

Bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmayı, özellikle çocukların ve gençlerin keşfetme ve üretme heyecanını desteklemeyi amaçlayan festivalde bilimsel etkinlikler, interaktif atölyeler, robot gösterileri, ödüllü yarışmalar ve havacılık gösterileri düzenlendi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN KAYSERİLİLERE TEŞEKKÜR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayserililere ve organizasyona katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların festivali yalnız bırakmadığını belirten Büyükkılıç, gençlerin bilimle buluşmasına büyük önem verdiklerini vurguladı. Büyükkılıç, “Kayseri’mizin güzel insanlarının gönlünde yer edercesine etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bilim sevdalısı gençlerimiz bizleri yalnız bırakmadı. Burada yer alan her birim ve kuruluşumuza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, 18 Ekim Pazar günü Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından gerçekleştirilen gösteri uçuşu oldu. Saat 15.00’te gökyüzünde sergilenen akrobatik hareketler izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Festival programında ayrıca Türk Hava Kurumu paramotor gösterileri, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, JAKEM köpek gösterileri, Kaniş Karum robot gösterisi, Ritim Kayseri performansı ve Oyunbaz Bilim etkinlikleri yer aldı.

Başkan Büyükkılıç, Türk Yıldızları ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ekiplerine plaket takdim ederek katkılarından dolayı teşekkür etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de organizasyon dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

55 Kurum Güçlerini Birleştirdi

Yaklaşık 55 kurum ve alt kurumun katkı sunduğu, 1200 personelin görev aldığı festival; üniversitelerden bilim merkezlerine, proje okullarından teknoloji odaklı firmalara kadar geniş bir paydaş kitlesini buluşturdu.