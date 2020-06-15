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Aktüel

Başkan Büyükgöz, gençlerle buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle bir araya gelerek projeleri ve gençlere yönelik çalışmaları hakkında soruları cevaplandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:22:19 -
Başkan Büyükgöz, gençlerle buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle bir araya gelerek projeleri ve gençlere yönelik çalışmaları hakkında soruları cevaplandırdı.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle buluştu. Gebzeli gençlerle, Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda bir araya gelen Başkan Zinnur Büyükgöz, belediye çalışmalarını paylaştı, soruları cevaplandırdı. Programa başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut’un yanı sıra gençler katıldı. Belediye olarak gençlere özel gerçekleştirdikleri ve hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahseden Büyükgöz, “Sizler yarın bu makamları devredeceğimiz gençlerimizsiniz. Bu anlamda sizler bu ülkenin geleceği için çok önemlisiniz. Ben bir belediye başkanı olarak yollar, kaldırımlar, binalara yapsam ama insanların gelişimine özellikle de gençlerin gelişimine yardımcı olamıyorsam hiçbir anlamı yok. Yapacağımız her çalışmada sizlerin söz hakkı olmalı ve bunu hayata geçirebilmek için belediye meclis üyelerimizde gençlere de yer verdik. İnşallah bu artarak devam edecek” dedi.


Başkan Büyükgöz daha sonra gençlerin sorularını cevapladı. Program birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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