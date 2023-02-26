  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Benden başkası karar veremez’ Diktatör Kemal tek yetkili oldu

TMMOB bildiğiniz gibi! "Deprem bölgelerinde inşaat başlamasın"

Kübalı doktorlara, binlerce kilometre ötedeki o ülkeden tercüman olmak için geldi! Çok üzücü ve etkileyici...

YSK deprem bölgesine gidiyor! Seçim için saha analizi yapılacak

Kahramanmaraş depremleriyle önemi bir kez daha anlaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrıları yeniden gündemde

Kavganın kokusu yakında çıkar! Sözcü Uğur Dündar’ı fena sattı

YSK'dan seçim için flaş karar! Deprem bölgesine gidiyor: Bu sefer o tarihte yeni sistem test edilecek!

İnsanların hayatını riske attılar! İşte İhanetin belgesi

Halil Konakcı'dan Fatih Altaylı'ya anladığı dilden cevap!

İnsanlık tarihinin kara lekesi! Hocalı Katliamı: Azerbaycan'da anılıyor, oraya akın ettiler! Bakanlık anma mesajını duyurdu
Gündem Başkan Büyükekşi açıkladı! Türk futbol kulüplerinden depremzedeler için seferberlik
Gündem

Başkan Büyükekşi açıkladı! Türk futbol kulüplerinden depremzedeler için seferberlik

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine ilişkin kampanya başlattıklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 19:57:00 -
Başkan Büyükekşi açıkladı! Türk futbol kulüplerinden depremzedeler için seferberlik

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türk futbol ailesi olarak tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde önemli bir yardım gecesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Başkan Büyükekşi, 1 Mart Çarşamba günü depremzedelere yardım amacıyla başlatacakları "Omuz Omuza" kampanyası ile ilgili kulüp başkanlarıyla beraber açıklamalarda bulundu.

Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor müsabakası öncesinde gerçekleştirilen açıklamada birçok kulübün başkanı hazır bulundu. Başkan Büyükekşi, 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Trabzon'da başlattığımız birlik ve beraberliği bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde sürdürüyoruz. Depremzedelere destek olabilmek için "Omuz Omuza" kampanyamızı başlattık. 1 Mart'ta saat 20.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un ortaklaşa düzenleyeceği bir organizasyon olacak. Hedefimiz depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek. Konteyner ve kalıcı konut sorununu çözebilmek için futbol dünyası olarak bir araya geliyoruz. Türk futbol ailesi olarak tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde önemli bir yardım gecesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

‘Omuz Omuza’ kampanyasının 15 Haziran'a kadar süreceğinin altını çizen Başkan Büyükekşi, "Bir seferlik bir kampanya yapmayacağız. Galatasaray-Adana Demirspor özel maçı olacak. 12 farklı özel maç planlıyoruz. Yurt dışından takımlar da getirebiliriz. Bunu farklı yardım kampanyalarıyla desteklemek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23