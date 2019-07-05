Başkan Büyükakın: “Suyun tüm kaynaklarını koruyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan İzmit Su A.Ş.’yi ziyaret ederek tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, “Şunu çok iyi biliyoruz ki yaşamın vazgeçilmezi olan suyun tüm kaynaklarını koruyoruz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kocaeli’nin kentsel ve endüstriyel su temini projelerinin işletme ve bakım faaliyetlerini yürüten ve aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan İzmit Su A.Ş’yi ziyaret ederek tesislerinde incelemelerde bulundu. Ziyarete, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel eşlik etti. İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan’dan güncel işletme bilgileri, son dönemde yapılan önemli çalışmalar, hedefler ve yatırım planları hakkında detaylı bir sunum alan Başkan Büyükakın, Yuvacık İçme Suyu Arıtma Tesisinin yeni ünitelerini ve güneş enerjisi santralini de yerinde inceledi.Tesiste çalışan teknik personellerle de görüşen Başkan Büyükakın, İzmit Su A.Ş.’nin sürdürülebilir kalkınma prensiplerini esas alması, içme suyu arıtımı ile baraj ve isale hatları işletimi konularında deneyim kazanmış bir kurum olduğunu da ifade etti.

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada suyun yaşamın en önemli gereksinimi olduğunu ifade eden Büyükakın, “Şehrimizin tamamında sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum hedefine uygun yeni atılımları da tüm çalışanlarımızla birlikte atacağız. Şunu çok iyi biliyoruz ki yaşamın vazgeçilmezi olan suyun tüm kaynaklarını koruyoruz. İnsanımızın kullanımına sunduğumuz suyun kalitesini her daim kontrol ediyor, halkımızın kullanımına sunuyoruz” dedi.