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Başkan Büyükakın, projelerde aksama istemiyor

Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi bağlantı yolu ve yarı olimpik yüzme havuzu projelerini inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projelerde aksama olmasını istemediğini söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:34
Başkan Büyükakın, projelerde aksama istemiyor

Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi bağlantı yolu ve yarı olimpik yüzme havuzu projelerini inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projelerde aksama olmasını istemediğini söyledi.


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi bağlantı yolu projesini ve inşaatı hızlı bir şekilde süren yarı olimpik yüzme havuzunda inceleme yaptı. İncelemeleri sırasında “Projelerde aksama istemiyorum” talimatı veren Başkan Büyükakın, “Dilovası’nda yaşayan halkımızın taleplerine göre yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. Dilovası’nın ihtiyaçlarını biliyoruz bunları da halkımız ve ilçe belediyemizle birlikte çözeceğiz” dedi.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut’un yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur’un da yer aldı incelemelerde projelerin genel durumu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi bağlantı yolu projesinin hızlı ve aksama olmadan bitirilmesi talimatını verdi. Vatandaşlarımızın beklentilerine ve hizmet taleplerine karşı duyarlı olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Bizim kılavuzumuz halkımızdır. Doğru ve verimli olan her işi hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:34
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