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Başkan Büyükakın; “Onlar zulme karşı ayağa kalktılar”

Muharrem ayı nedeniyle Darıca’da düzenlenen canların oruç açma programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Unutmayalım ki onlar zulme karşı ayağa kalktılar” dedi.

10 Eylül 2019 Salı 13:06
Başkan Büyükakın; “Onlar zulme karşı ayağa kalktılar”

Muharrem ayı nedeniyle Darıca’da düzenlenen canların oruç açma programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Unutmayalım ki onlar zulme karşı ayağa kalktılar” dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Muharrem ayı nedeniyle Darıca’da düzenlenen oruç açma programına katıldı. Darıca Cem Evi Başkanı Şeref Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu ay Hz. Hüseyin efendimiz ve arkadaşlarının şehadete yürümüşlerdir. Unutmayalım ki onlar zulme karşı ayağa kalktılar” dedi.


“Boyun eğmedikleri ve inandıklarını savundukları için acımasız bir şekilde çocuk kadın demeden hepsi şehadete yürüdüler” ifadelerini sarf eden Başkan Büyükakın, “Bizlerde onların yolunda yürüyelim. Tarih boyunca her zaman zalimle mazlum arasındaki mücadele devam etmiştir. Bazıları zalimlerin yanında bazıları da mazlumların yanında olmuştur. İsimleri de hep farklı farklı olmuştur. Kimi zaman bunlara firavun diyebiliriz kimi zaman yezit diyebiliriz. Ama onlar hiç değişmez. Onlar sadece zalimdirler. Bize düşen görev ise Hz. Hüseyin efendimizin yolundan yürümektir. İnşallah onlar gibi oluruz, onların yolundan yürürüz. Rabbim inşallah bize bunu nasip eder” diye konuştu.


Oruç açma programı, edilen duaların ardından sona ererken, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cem Evi bölgesindeki eksiklikleri görmek için incelemede yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:06
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