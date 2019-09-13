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Başkan Büyükakın, “Hedefimiz, gençlerimizi yeni çağın lideri yapmaktır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr.

13 Eylül 2019 Cuma 11:33
Başkan Büyükakın, “Hedefimiz, gençlerimizi yeni çağın lideri yapmaktır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, gençlerin ulusal ve uluslararası başarılara imza atması için özel programlar ürettiklerini söyledi.


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Kocaeli İl Başkanı Muhammed Furkan Atasoy ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.MTTB Kocaeli İl Başkanlığının 2018-2019 eğitim döneminde gerçekleştirilen faaliyet raporu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, gençlik üzerine değerlendirmelerde bulundu. Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel’e nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Dünyayı anlayabilen ve sorgulayabilen bir gençlik için tüm imkanlarımızla neslimizin yanındayız” dedi.


“Gençlerimizin bizden beklentilerine cevap veriyoruz”


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Büyükakın’ı tebrik eden Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel ise, “Geleceğini kendisi, toplumu ve dünya insanlığı için en iyi şekilde inşa edecek, üniversite gençliğinin taşıması gereken sosyal, kültürel ve fikri donanıma sahip; ahlaklı, kararlı ve gücünü geleneğinden alan bir neslin yetişebilmesi için teşkilat olmak ve her yönü ile Büyük Türkiye ideali amacındayız” ifadelerini sarf etti. Geleceğin güçlü toplumlarının, güçlü nesillerle olabileceğini vurgulayan Başkan Büyükakın ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik üzerine verdiğimiz her hizmeti büyük kararlılıkla yerine getiriyoruz. Bu konudaki projelerimizi aynı zamanda geliştirerek, gençlerimizin bizden beklentilerine cevap veriyoruz” şeklinde konuştu.


“Bizim bir idealimiz ve hedefimiz var”


Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve spora özel önem verdiklerini, bu alandaki hizmetlerden gençlerin faydalanması için ulaşılabilirliği artırdıklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, “Üniversite gençliğimizle de yakından ilgileniyoruz. Gençlerimizin ulusal ve uluslararası başarılara ima atması için özel programlar üretiyoruz. Bizim bir idealimiz ve hedefimiz var. Bu da gençlerimizi yeni çağın lideri yapma vizyonudur. Bu konuda kararlı bir şekilde olduğumuzu da vurgulamak isterim. Halkla birlikte yönetimi esas almış bir Büyükşehir Belediyesi olarak kentin yönetimine dair yenilikçi fikirleri gençlerimizden de bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:33
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