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Başkan Bulut’un 15 Temmuz mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:12
Başkan Bulut’un 15 Temmuz mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, Tarihi nice zafer ve destanlarla dolu yüce milletin bir kez daha ecdadına ve tarihine yakışır şekilde 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışan hainlere destansı bir şekilde gereken dersi verdiğini belirtti.


Bulut, “ Hainler topluluğunun uçak, tank ve ağır silahlarına karşı İstiklal Marşımızda ki gibi göğsünü siper ederek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla göğsünü siper etmiştir.251 insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşmuş, al bayrağın kalbindeki yıldız olmuştur. Binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazilik payesi kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, şehitler köprüsü, meydanlar, caddeler, sokaklar Üniformamızı gasp etmiş düşmanlar tarafından vicdansızca bombalanmıştır. Dünya tarihinde ilk defa bir parlamento, savaş uçaklarının hedefi olmuştur. O gece, milletin cesaretini kırmak için yaptıkları her saldırıyla cesaretimiz daha da artmış, tarihimizin en görkemli destanlarından biri yaşanarak yazılmıştır. 15 Temmuz Destanı hepimizindir. Darbeye direnerek, bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan 251 şehidimiz ile 2 bin 193 gazimizin omuzlarında yükselen Aziz vatanımızı gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik. Yüce Allah’tan böyle hain bir girişimin bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün değerini en iyi şekilde idrak etmeye çalışarak, gelecek neslimize de bu kahramanlık hikayesini anlatarak ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti’nde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:12
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