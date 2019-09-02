Başkan Bozkurt’un 2 Eylül mesajı
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.02 Eylül 2019 Pazartesi 14:38
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Başkan Bozkurt, mesajında, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunda önemli noktalardan biri olan Eskişehir’in işgalden kurtuluşunun 97. yıl dönümümü kutladığını belirterek; "Aziz vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.
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