Başkan Bozkurt’tan esnaf ziyareti Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Şuhut çarşı esnaflarını ziyaret etti.

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Şuhut çarşı esnaflarını ziyaret etti.

Başkan Bozkurt’a AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Şuhut Belediye Meclis Üyesi Selçuk Çatalkaya, İl Genel Meclis Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut, ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut ilçe heyeti çarşı merkez esnaflarını ziyaret ederek bir süre ayaküstü hasbihal etti. Akabinde esnafların dilek ve temennilerini dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet çarşı esnaflarına göstermiş oldukları misafirperverliklerden dolayı teşekkürlerini sunarken, çarşı esnafları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.