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Başkan Bozkurt’tan esnaf ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Şuhut çarşı esnaflarını ziyaret etti.

24 Şubat 2019 Pazar 12:49
Başkan Bozkurt’tan esnaf ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Şuhut çarşı esnaflarını ziyaret etti.


Başkan Bozkurt’a AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Şuhut Belediye Meclis Üyesi Selçuk Çatalkaya, İl Genel Meclis Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut, ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.


Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut ilçe heyeti çarşı merkez esnaflarını ziyaret ederek bir süre ayaküstü hasbihal etti. Akabinde esnafların dilek ve temennilerini dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet çarşı esnaflarına göstermiş oldukları misafirperverliklerden dolayı teşekkürlerini sunarken, çarşı esnafları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:49
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