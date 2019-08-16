Başkan Bozkurt çevre temizliği çalışmalarını inceledi
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, çarşı merkezinde devam eden çevre temizliği çalışmalarını yerinde inceledi.16 Ağustos 2019 Cuma 12:18
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, çarşı merkezinde devam eden çevre temizliği çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmaları sürdüren temizlik işleri birim ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Bozkurt’a vatandaşlar çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Bozkurt, çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.
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