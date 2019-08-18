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Başkan Bıyık vatandaşları yalnız bırakmadı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da etkili olan sağanak yağış sonrası sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:05
Başkan Bıyık vatandaşları yalnız bırakmadı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da etkili olan sağanak yağış sonrası sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.


Meteoroloji müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Darıca’da etkili olan sağanak yağış sonrası Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçeyi gezerek olası sel baskınlarına karşı yapılan çalışmaları inceledi. Başkan Bıyık, belediyedeki ilgili birimlere de talimat vererek yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Darıca Belediyesi olarak teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Başkan Bıyık, vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale edilmesi için ekip kurduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:05
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