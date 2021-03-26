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Dünya Başkan Biden Miçotakis'i aradı! Doğu Akdeniz'i konuştular
Dünya

Başkan Biden Miçotakis'i aradı! Doğu Akdeniz'i konuştular

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'i konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 05:51:00 -
Başkan Biden Miçotakis'i aradı! Doğu Akdeniz'i konuştular

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Joe Biden ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in telefonda görüştüğü bildirildi.

Biden'ın Yunanistan'ın 200. bağımsızlık yıl dönümü için Miçotakis'i kutladığına ve iki ülke arasındaki "güçlü ikili bağların derinleştirilmesi" için bağlılığını dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın iki ülke arasında artan savunma iş birliğine de dikkati çektiği aktarıldı.

Miçotakis ve Biden'ın sürdürülebilir bir ekonomi ve iklim değişikliği ile mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada, "Başkan Biden, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını verdi. Ayrıca iki lider enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar dahil ortak çıkar konularında koordinasyon yapılması konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

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