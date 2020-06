Başkan Beyazgül’den Babalar Günü mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Beyazgül adına yayımlanan mesajda,“ Hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran babalarımız, ailenin birlikteliği, aile içi uyum ve ailenin güvencesini sağlama gibi yerine getirdikleri çok önemli görevlerle, sağlıklı toplum yapısının oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir. Şu gelip geçici fani hayatta babalarımızın kıymetini bilelim, nefes aldığımız müddetçe onlara ‘öf’ bile demeyelim. Değişik nedenlerle birbirini ihmal eden ailelerin mutluluktan pay kapmaları için, bugün güzel bir fırsattır. Birbirimize ifade etmekte cömert olmamız gereken sevgi ve saygı hislerimizi paylaşmamız bizleri birbirimize daha çok kenetleyecektir. Bu itibarla, üzerimizde hakkı olan anne ve babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de önemli olduğuna inanıyorum. Babalar günü vesilesiyle tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ebediyete intikal edenlere Rabbimden rahmet diliyorum. Siz kıymetli hemşehrilerime sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verildi.