Başkan Berge kantin işletmecileri ile istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle kantin işletmecileri ile istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

VANESOB Başkanı Berge başkanlığında, Bakkallar ve Manavlar Odası yönetim kurulu üyeleri ve kantin işletmecilerinin de katıldığı toplantıda kantin işletmecilerine hijyen konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

“Eğitim öğretim yılı hayırlı olsun”

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Berge, “Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımıza başarılı bir yıl diliyoruz. Kantin işletmecilerinin sorunları ile bire bir ilgileniyoruz. Bildiğiniz gibi kantin işletmecilerimiz de eğitim ve öğretimin bir parçasıdır. Her teneffüste öğrencilerimiz ile kantin işletmecilerimiz diyalog içerisindedir. Öğrencilerin okulda mutlu olabilmeleri için kantin işletmecileri de çaba sarf etmektedir” dedi.

“Gereken hassasiyeti göstereceğiz”

Van’daki okullarda hizmet veren kantin işletmecilerinin gereken duyarlılığı göstereceğini belirten Berge, “Öğrencilerimizin sağlıklı bir eğitim hayatı için kantin işletmecilerimiz her zaman olduğu gibi yine üzerine düşeni yapacaktır. Okullarımızdaki kantinlerde sağlıklı ürünlerin satışı konusunda bizler de gereken hassasiyeti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sorunların çözümü için çabalıyoruz”

Berge, “Tüm meslek dallarında olduğu gibi kantin işletmecilerimiz ile ilgili karşılaştığımız mesleki sorunları çözmek için bizler de çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Berge’nin konuşmasının ardından toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.