0553 313 94 23

Başkan belediyeyi uyardı: Eğer böyle devam ederse dinlemeyiz, vurur geçeriz

Muğla'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Ama maalesef Muğla Büyükşehir Belediyesi hastanenin bağlantı yollarını yapmamakta ısrar ediyor. Eğer böyle devam ederse dinlemeyiz ha, vurur geçeriz.'' dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 14:54
Başkan belediyeyi uyardı: Eğer böyle devam ederse dinlemeyiz, vurur geçeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da halka hitap etti. Erdoğan, ''Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Ama maalesef Muğla Büyükşehir Belediyesi hastanenin bağlantı yollarını yapmamakta ısrar ediyor. Eğer böyle devam ederse dinlemeyiz ha, vurur geçeriz.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Muğla'ya hizmet yakışır, Muğla'ya eser yakışır, Muğla'ya yatırım yakışır, Muğla'ya AK Parti belediyeciliği yakışır, Muğla'ya Cumhur İttifakı yakışır.

Memleket işi gönül işi diyerek, belediye işi gönül işi diyerek yanımızda olmaya var mısınız? Muğla'yı yıllarca CHP yönetimi yönetti mi? Ne yaptılar? Artık benim milletim bu CHP zihniyetine dersini şu sandıkta versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada ve hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok. 37 gün kaldı. Çalışalım ve bu işi bitirelim.

20 katrilyon yatırım yaptık

17 yıldır Türkiye'de sadece hizmet ettik, yatırım yaptık, eser ortaya koyduk. Ne diyor Ziya Paşa; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle varız. Muğla'ya bugüne kadar 20 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 79 adet yeni derslik kazandırdık. Önümüzdeki sene toplamda 4 bin kişi kapasiteli 3 adet yurt binası daha açıyoruz. İlçelerimizde yapılacak yurtlarla ilgili arsa tahsisi ve proje çalışmaları sürüyor. Spor salonları Muğla'ya, Fethiye'ye, Milas'a gençlik merkezleri yaptık. Muğla'ya yeni bir stat kazandırma ve mevcut stadın yerini de Millet Bahçesi yapma çalışmalarımız sürüyor. Ama yetmez, Millet Bahçesi'nin bir köşesine de inşallah yaklaşık bin metrekarelik Millet Kıraathanesi yapacağız.

Yatıp kalkıp kumarla meşguller

Ben Kıraathane diyorum CHP'liler ne anlıyor kumarhane. Bunlar tabi yatıp kalkıp kumarla meşguller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler. Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay, simit, kek, pasta bunlar olacak ve her türlü hizmet olacak. Benim gençlerim oraya gelecekler hem derslerini çalışacak hem de orada çaylarını, kahvelerini içmek suretiyle benim ne devletim varmış benim ne belediyem varmış diyecek. İşte biz hizmet belediyeciliği diyoruz.

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 1,1 katrilyon lira destek verdik. Sağlıkta 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 10'u hastane olmak üzere toplam 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Biz Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Fakat Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Bodrum'da müteahhitten kaynaklanan bir sebepten gecikme yaşandı onu da çözüyoruz. Muğla'da 3 bin 320 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile toplam 321 bin Muğlalı vatandaşımızın sorununu çözdük.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:54
  1. Muğla
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Clapper sinema ve televizyon dünyasının yeni sosyal ağı”
    1. “Clapper sinema ve televizyon..
    2. Yaya geçidinde halay çektiler
    3. ‘Boyun kütletme’ fıtık yapıyor
    4. Tepebaşı’ndan çocuklara moral etkinliği
    5. İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt..
    6. Soylu'ya hakaret eden CHP'li hakkında..
    7. Antalyalı turizmci 2019’u fırsat yılı..
    8. Bayırköy’de yatırımlar devam ediyor
    9. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak..
    10. Kahta’da, Mısır’daki 9 İdama Tepki
    11. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları
    12. İran'da cuma hutbelerinde ekonomi..
    13. Alkışlar Başkan Aktaş’a
    14. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    15. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    16. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    17. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    18. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    19. ’Suçtan elde edilen mal varlığının..
    20. Başkan Çelik’e 3 mahalleden tam destek
    21. Özel bireyler ilk defa kar gördü
    22. Burdur merkezli 5 ilde FETÖ..
    23. Muallim Rif’at konulu panel düzenlendi
    24. Avusturya’da bir kişiyi öldüren ineğin..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize..
    26. Bafra’da ebru ve taş boyama kursu
    27. AK Parti, MHP ve karakola bomba koyup..
    28. Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın..
    29. Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile..
    30. BİGG Arçelik Garage, 200 bin liralık..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...