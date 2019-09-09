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Başkan Bayındır: "Yeni neslimize de bu adetlerimizi öğretelim, aktaralım"

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, göl kenarındaki Vuslat Parkı’nda kurulan El Emeği Kadınlar Pazarı’nda tezgah açan kadın satıcılar tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğine katıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:41
Başkan Bayındır: "Yeni neslimize de bu adetlerimizi öğretelim, aktaralım"

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, göl kenarındaki Vuslat Parkı’nda kurulan El Emeği Kadınlar Pazarı’nda tezgah açan kadın satıcılar tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğine katıldı.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, El Emeği Kadınlar Pazarı’nda tezgah açan kadınların imece usulü bir araya gelerek düzenlediği aşure şenliğine katıldı. Etkinliğin hayırlı olmasını dileyen Başkan Bayındır, “Bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz her zaman daim olsun. Dileğimiz, adetlerimizden, geleneklerimizden kopmayalım inşallah. Bütün yeni yetişen neslimize de bunları öğretelim, aktaralım. Onlar da yarın büyüdüğü zaman bir sonraki kuşaklarına bunları taşısınlar. Geçmişinden kopmayanlar, geleceğinde de başarılı olur. Köksüz ağaca benzer geçmişini bilmeyen, geleneğini bilmeyen. Dalını kolunu da büyütemez. Bu duygular içerisinde Aşure Haftası’nın hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Hanımefendilere de ellerini sağlık diyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


El Emeği Kadınlar Pazarı esnaflarından Hatice Afşar, kadınlar pazarında bir farkındalık oluşturmak için satış yapan kadınlarla böyle bir aşure şenliği düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, “Sağ olsun tüm arkadaşlar da onayladı. Karınca kararınca evinde ne varsa fasulyesinden buğdayından veya kuru bakliyatından herkes bir şeyler getirdi. Farklılık oluşturduk. Beyşehir için güzel de oldu, herkes bu şekilde aşuremizin tadına bakmış oldu. Çok güzel, umduğumuzun da üzerinde bir katılım vardı. O da bizleri çok mutlu etti. İnşallah her yıl devamını getirmeyi istiyoruz bu etkinliğin” dedi.


Kadın esnaf Hatice Özenser, imece usulü gerçekleştirdikleri etkinlikte yaklaşık 500-600 kişiye aşure ikramında bulunduklarını belirterek, “El Emeği Kadınlar Pazarımızda satış yapan kadınlarımızla birlikte imece usulü toplayıp her şeyi, tek tek evinden getirip böyle bir aşure etkinliği yapalım dedik. Hem pazarımızın adını duyuralım, hem de böyle mübarek bir günde şenlik yapalım diye düşündük. Kalabalığımız da güzel oldu. Gelen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Etkinlikte ikram edilen aşurelerden tadan Zeynep Çavdar da, çalışan bir hanım olarak böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:41
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