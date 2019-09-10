0553 313 94 23

Başkan Bayındır: “Derdim Beyşehir Gölü ve göl kıyıları”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan ve Beyşehir havzası için hayati öneme sahip Beyşehir Gölü’nün eski güzel günlerine kavuşması ve kıyılarının ıslah edilmesi için yeni dönemde var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

10 Eylül 2019 Salı 11:36
Başkan Bayındır: “Derdim Beyşehir Gölü ve göl kıyıları”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan ve Beyşehir havzası için hayati öneme sahip Beyşehir Gölü’nün eski güzel günlerine kavuşması ve kıyılarının ıslah edilmesi için yeni dönemde var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, meclis toplantısında Beyşehir Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Bayındır, son dönemde su seviyesi giderek düşen, kirlilik sorunu yaşayan ve kıyıları sazlıklarla kaplanan Beyşehir Gölü’nün yaşadığı sorunların çözüme kavuşmasının yeni dönemde de kendileri için en önemli gündem maddelerinden birisi olacağını belirtti.



“Beyşehir Gölü’nün kıyı ıslahı en önemli gündemimiz”


Beyşehir ilçe merkezinden Karaburun plajı istikametine olan yaklaşık 18 kilometrelik kıyı bandını yürütecekleri çalışmalarla ıslah etmenin arzusunda olduklarını dile getiren Başkan Bayındır, “Hani 18 kilometre diyorum ya, Karaburun diyorum ya, üniversite kampüsünün o karşısındaki Telekom şantiyesinin bulunduğu alanı ‘Karavan kamp kamp alanı yapalım’ diyorum ya, onun üzerindeki, yanındaki alanların kıyı ıslahlarını yaparak, ama şehrime yakışır bir çerçeve olsun diyorum ya, şu anda Beyşehir Gölü’nün kıyı ıslahı en önemli gündemimiz. Elbette fabrikalarımız da gündemde, o süreç işliyor. Çünkü istihdam da bölgemiz için çok önemli. Ama Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık, bataklık alan beni çok üzüyor. O yüzden gündemimiz şu anda burası. Bununla yatıp bununla kalkacağım 5 sene boyunca. Bu kıyıdaki 18 kilometrelik bandı tamamladığım gün, yani Karaburun’un o üstündeki bir tepe var, arkası Üstünler koyu adayla beraber oraya kadar bu şehir, bu bandı bitirirse işte benim o zaman huzur bulacak gönlüm” şeklinde konuştu.


Beyşehir Gölü kıyılarının ilçe halkının beklediği arzu ettiği noktaya ulaşması, atılacak adımlar noktasında uğraş verdiklerini ve projelendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Başkan Bayındır, “Bunlar için uğraşıyoruz. Projelendiriyoruz, izinler istiyoruz, isteyeceğiz. Derdim Beyşehir Gölü ve Beyşehir Gölü’nün kıyıları” ifadelerini kullandı.


Başkan Bayındır, göl kıyılarında başlattıkları saz kesim çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkaya'ya terör örgütü propagandasından hapis istemi
    1. Başkaya'ya terör örgütü..
    2. Çocuklarımız uyanan yaprak gibi
    3. Öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi..
    4. Samsun'da üzerine demir kapı devrilen..
    5. Orman Bölge Müdürü Kayım’dan Rektör..
    6. "İlk duyduğumdan beri Galatasaray'ın..
    7. Başarılı İHL’liye ödül
    8. Lojistik sektörüne çevre eğitimi için..
    9. İlk ders: ‘Orman sevgisi’
    10. Kocaeli’de okul önü ve çevresinde..
    11. Yarım asırdır bitmeyen fotoğraf aşkı
    12. Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası..
    13. Ticaret savaşında ABD'yi kızdıracak..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için..
    15. Başkan Demirtaş: "Hacının duasını..
    16. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 13..
    17. Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası..
    18. Kocasinanlı kadınlardan ekonomiye can..
    19. Tuğgeneral Bulut’a veda yemeği
    20. Garanti BBVA Türk ihracatçısına..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!