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Başkan Başer: Çavdarhisar yeni dönemde daha farklı olacak

Kütahya’nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yeniden AK Parti’den başkan adayı olduğu 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi önemli projelerini açıkladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:59
Başkan Başer: Çavdarhisar yeni dönemde daha farklı olacak

Kütahya’nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yeniden AK Parti’den başkan adayı olduğu 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi önemli projelerini açıkladı.


Başkan Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Geçen yıl başlayan elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları tamamlanacak ve önümüzdeki dönem yapılacak olan doğalgaz çalışmalarından sonra ilçemiz mahalle ve kaldırımlarının tamamına kaldırım taşı döşenecek. İlçemiz merkezinden TOKİ konutlarına kadar olan yola ve antik tapınağa kadar olan yollara bisiklet yolları yapacağız. İlçemize mutlaka atık su artma tesisini kazandıracağız. İlçemizin sürekli arıza veren içme suyu şebeke hattını yenileyeceğiz. Yeni su hattımızı yaparken kanalizasyon şebekemizi ve yağmur suyu hatlarımızı da yenileyeceğiz’’ dedi.


Çavdarhisar’ın bu dönemde şahlanacağını belirten Başkan Başer, ’’Halkımızın dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve ilçemize gelen turistlere hitap edibilecek bir piknik alanını oluşturacağız. TOKİ konutlarında 2. ve 3. etaplar arsında belediyemize ait alana banklar, süs havuzu ve yeşil alan bulunan bir park yapacağız. İlçemizin güney yakasınatabiat parkı kazandıracağız. Çavdarhisar kültür evinin giriş bölümünde bulunan boş alana halkımızın huzur içinde vakit geçirebileceği aile çay bahçesi yapacağız. İlçemizde büyük sorun olan başıboş sokak hayvanları sorununu gidermek için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruları yaparak ilçemize hayvan barınağı kazandırmak için gerekli adımları attık. En kısa zamanda ilçemize hayvan barınağı kazandırarak bu sorunu çözmüş olacağız. Kapalı Pazar yerimizin başvuruları yapılmış olup, projesinin onayının ardından vatandaşlarımızın hizmetine açacağız’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:59
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