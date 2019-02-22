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Başkan Babaş, "Kuzeykent Mahallesi eski çöp döküm sahası rehabilite edilecek"

Seçim ziyaretlerini sürdüren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kuzeykent Mahallesi sakinlerinin en büyük rahatsızlığı olan eski çöp döküm sahası rehabilite edileceğini duyurdu.

22 Şubat 2019 Cuma 17:53
Başkan Babaş, "Kuzeykent Mahallesi eski çöp döküm sahası rehabilite edilecek"

Seçim ziyaretlerini sürdüren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kuzeykent Mahallesi sakinlerinin en büyük rahatsızlığı olan eski çöp döküm sahası rehabilite edileceğini duyurdu.



31 Mart’ta yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalarına devam eden Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, eşi Nebahat Babaş, Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, AK Parti teşkilat üyeleriyle birlikte PTT BaşMüdürlüğü, İl Kültür Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu ile Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Yapacağı projeleri kurum çalışanlarıyla paylaşan Başkan Babaş, “Kastamonu caddelerine dün çıkan biri değilim. 30 yıldır sokak sokak, cadde cadde hemşehrilerime ve memleketime hizmet ettim. Siyaset için değil Kastamonu’nun ihtiyaçlarını gidermek için çalıştım. Kastamonu’nun boş sözlerle değil ayağı yere basan projelerle kazanacağını biliyorum. Merkezi idare ve yerel yönetimin uyumlu çalışması entegreli projelerde bulunması gelecek nesillerimize daha güçlü bir Kastamonu emanet etmemizi sağlayacak” dedi.



Kuzeykent sakinlerinin yaz aylarındaki en büyük taleplerinden biri olan ormanın içerisinde bulunan eski çöp döküm sahasının rehabilitesiyle ilgili gelişmelerden de bahseden Başkan Babaş, “Göreve geldiğimiz günden bu tarafa bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yaparak başvurumuzu gerçekleştirdik. Kastamonu’muzu biz bir bütün olarak ele alıyoruz. Katı Atık Yönetim Projemizi oluşturduk ve KASMİB aracılığıyla gerekli başvurularımızı yaptık. Projemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2019 yatırım programına alınarak yaklaşık 10 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldı. Kuzeykent Mahallemiz’de yer alan eski çöp döküm alanı başta olmak üzere, tüm ilçelerimizdeki vahşi depolama alanlarını rehabilite edeceğiz. Kuzeykent Mahallesi sakinlerimiz çalışmamız tamamlandığında her hangi bir kokudan rahatsız olmayacak.Ormanımızın içerisinde yer alan bu vahşi depolama alanı temizlenecek. Çalışmamız tamamlandığında eski çöp sahası olan alanlarda piknik yapılabilecek. Kastamonu’muz ve hemşerilerimiz bizler için değerlidir.Çevremiz bizim için değerlidir. Bizler Kastamonu’muzu seviyoruz, çevremizi seviyoruz” şeklinde konuştu.



Başkan Babaş, “Kastamonu’nun kültürünü ve tarihini canlandırmak adına beş yıl önce başlattığımız çalışmanın meyvelerini yiyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımız, projemiz olan 2 bin 383 konutun cephe iyileştirmesinin yapılacağını müjdeledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile müşterek yapacağımız bu çalışmayla tarihi Kastamonu’yu tamamen gün yüzüne çıkartacağız.İşte merkezi hükümet ile entegreli çalışmanın güçlü belediye olmanın sonucunda Güçlü Kastamonu ortaya çıkıyor. Bu proje kapsamında önümüzdeki süreç içerisinde Şehrimiz Koruma alanında bulunan Hisarardı, İsfendiyar, Kırkçeşme, Atabeygazi, Akmescit, Honsalar, İsmailbey, Yavuz Selim, Hepkebirler, Cebrail ve Aktekke Mahallelerimizdeki çalışmalarımız ile bu sayı 3 bin konuta ulaşacaktır. Tarihimiz Canlanacak, Kastamonu Şahlanacaktır. Hayırlı Uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:53
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