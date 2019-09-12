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Başkan Babaoğlu, işbirliği ve çalışmalar konusunda önemli mesajlar verdi

Belediye Başkanları ziyaretine Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı’yı ziyaret ederek başlayan Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, işbirliği ve çalışmalar konusunda önemli mesajlar verdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:01
Başkan Babaoğlu, işbirliği ve çalışmalar konusunda önemli mesajlar verdi

Belediye Başkanları ziyaretine Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı’yı ziyaret ederek başlayan Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, işbirliği ve çalışmalar konusunda önemli mesajlar verdi. Başkan Babaoğlu ziyaretinde Başkan Pilavcı’ya 17 Türk Devletinin bayraklarını hediye etti.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı’yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette MHP Taraklı İlçe Başkanı Halim Cingöz’de yer aldı. Belediye başkanları ziyaret turu başlangıcını Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı ile yapan Başkan Turgut Babaoğlu, bu anlamlı ziyaretinde bir de anlamlı hediye takdim etti. Babaoğlu, Pilavcı’ya Türk Bayrağı ve tarihteki 16 Türk Devletinin bayrağının bulunduğu ahşap kaideli set hediye etti. Ziyaret ve anlamlı hediye nedeniyle teşekkür eden Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, “Başkanımıza ziyaretleri ve ince düşüncesi nedeniyle çok teşekkür ederim. Görevinde başarılar dilerim. Kalbimiz ve gönlümüz her zaman bir” dedi.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, “Bu kutlu yolda milletimizin bizlere yüklediği bir sorumluluk var. Bize güvenen ve inanları asla mahcup etmeyeceğiz. Üstlendiğimiz görevin manevi sorumluluklarını da çok iyi biliyoruz. Bizden sadece Hendek’te ve Taraklı’da değil Türkiye’nin her bölgesinden güzel hizmetler yapmamızı bekleyen kıymetli arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerimiz var. Eğilmeden bükülmeden, doğru bildiğimiz yolda Türk-İslam ülküsünden sapmadan hep birlikte başarılı olacağız. Bizlere ve camiamıza yakışır hizmetlerle, hemşerilerimizin takdirine layık olacağız” diye konuştu.


Başkan Pilavcı’ya görevinde başarılar dileyen Babaoğlu, “Tarihin ve kültürün yaşatıldığı saklı şehir Taraklı bizim kardeş ilçemiz. Her zaman işbirliği içinde olacağımızı bir kez daha ilan ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:01
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