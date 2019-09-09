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Başkan Aydıner, gönüllü minik zabıta ekibiyle denetime çıktı

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde gönüllü 20 zabıta öğrencisi, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile trafik denetimi yaptı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:49
Başkan Aydıner, gönüllü minik zabıta ekibiyle denetime çıktı

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde gönüllü 20 zabıta öğrencisi, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile trafik denetimi yaptı. Minik zabıtalar araçları durdurarak uyarılarda bulundu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bu okul bir pilot okulu olarak başladık. 52 tane okulumuz var her okulda bunu mutlaka yaygınlaştıracağız” dedi.


Bayrampaşa trafik zabıta ekipleri tarafından eğitim görüp sertifika almaya hak kazanan 20 ilkokul öğrencisi gönüllü trafik zabıtası olarak sürücülere uyarılarda bulunarak farkındalık oluşturdu. Trafikte kemerini takmayanlar ve trafik kurallarına uymayan sürücüler minik zabıtaları karşılarında görünce şaşkına döndü. Çocukların duyarlı davranışları vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.


Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçede ki tüm okullara yayılması planlanacağını belirtti.


“Özellikle aracı durdukları kişinin kemeri takılmamışsa vatandaşı uyarıyorlar”


Minik zabıtaları 20 günlük eğitime tabi tuttuklarını anlatan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sürücülerin uyması gereken kuralları burada fahri zabıta memurlarımız vasıtasıyla onları uyarıyoruz. 20 günlük bir eğitime tabi tuttuk. Bu eğitim içerisinde kırmızı, yeşil ışık ve nerede geçilir, nerede durulur bütün bunları öğrendiler. Özellikle aracı durdukları kişinin kemeri takılmamışsa vatandaşı uyarıyorlar. ‘kemerinizi lütfen takın’ diyorlar. Ayrıca ‘Okulun önünden geçerken yayalara dikkat ederek geçiniz’ diyerek ‘Yaya geçerken mutlaka durunuz’ şeklinde uyarılarda bulunuyorlar. Bunun dışında ‘araç kullanırken telefonla asla konuşmayın’ diyerek ikaz ediyorlar. Ambulans ve itfaiyelere yol vermeyen araçlara da yol vermeleri gerektiği konusunda da ambulans ve itfaiyenin sesini duyar duymaz aracınızı sağa çekin diye anlatıyoruz. Eğitim sonunda bu sertifikaları çocuklarımıza dağıtıyoruz. Daha sonra da ‘Gönüllü Trafik Zabıtası’ adı altında kartlarımızı çıkardık. Çocuklarımız bunları üzerlerine yapıştırıyorlar. Bundan böyle minik zabıtalar araziye çıkıp araçları durduracak ve gönüllü bir şekilde kontrollerini yapacaklar. Bu okul bir pilot okulu olarak başladık.52 tane okulumuz var her okulda bunu mutlaka yaygınlaştıracağız. Buna ihtiyacımız var” dedi.


“Genelde emniyet kemerini takmıyorlardı”


Sürücülerin gereksiz yere can almalarını önlemek için uygulamaya katıldığını söyleyen 14 yaşındaki gönüllü zabıta Simay Avcı ise, “Emniyet kemeri takmamız konusunda eğitim aldık. Trafik kurallarını öğrendik. Bence sürücüler bizi dinlemeliler çünkü sadece bu ülkede biz yaşamıyoruz. Sebepsiz yere bir can alınmasına gerek yok. Saygılı olmak gerekiyor. Genelde emniyet kemerini takmıyorlardı, arkadan takanlar vardı. Telefonla konuşup telefonla uğraşıyorlar” şekkinde konuştu.


“Daha dikkatli olacağız”


Güzel bir uygulama olduğunu söyleyen sürücü Berk Elbir, “Hemen kemerimizi takıyoruz. Tebrik ediyorum, çok güzel bir hareket ve güzel bir uygulama yapılmış. Bundan sonra takacağız daha dikkatli olacağız” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:49
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