Başkan Atay esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, esnafla buluşmalarını bu hafta Ayakkabıcılar Çarşısı’nda gerçekleştirdi.

Geride bıraktığımız hafta Kurtuluş Mahallesi’nde esnafla bir araya gelen Başkan Atay, bu hafta Ayakkabıcılar Çarşısı esnafıyla kahvaltıda buluştu. Verdiği sözleri yerine getirme konusunda hassas olan Başkan Atay, kahvaltıya tüm birim müdürleri ile birlikte katıldı.

Ayakkabıcılar Çarşısı’nın ortasına kurulan kahvaltı alanına esnafın ilgisi yoğundu. Kurulan uzun masada esnafla birlikte kahvaltı eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, çarşı alanı ile ilgili esnafın talep ve önerilerini dinledi. Çarşı alanında gerçekleşecek yenilikler ve esnafın işini canlandırmak adına yapılacak çalışmalarla ilgili düzenlenen kahvaltı programında Başkan Atay, belediyenin yapacağı çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Ayakkabıcılar Esnaf Derneği Başkanı Mustafa Erdoğan, “Yıllardan beri çarşımız yetkililerin ilgisine hasretti. Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay, seçimden sonra bizleri ziyaret edip, dertlerimizi dinlemek adına bu organizasyonu düzenledi ve esnafın kalbinde çok olumlu bir etki oluşturdu. Bu kahvaltının amacı çay içmekten ziyade; dertlere ortak olup bizlere yardımcı olacağının ve sevgisinin muhabbetinin devamı olacağının işaretidir” dedi.

Başkan Erdoğan, şu şekilde devam etti:

“Sıkıntılardan ziyade hepimizin bazı beklentileri var. Örneğin; çarşımız her geçen gün kan kaybetmekte, büyük mağazalar ile haksız rekabet içerisindeyiz. Bunların çareleri nelerdir bu konulara bakmamız lâzım. Belediyemizin bize yapmış olduğu katkı bu noktada çok önemli. Başkanımızla işbirliği yaparak bunları daha iyi hale getireceğiz. Başkanımızın son günlerde çarşımıza kan getirecek faaliyetleri oldu. Özellikle Pınarbaşı’nın yenilenmesi bizler için çok önemliydi. Bunlardan dolayı kendisine çok teşekkür ederiz.”

Esnafın taleplerine anında çözüm bulan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyeleri’nin uyum içinde çalıştığı zaman Efeler’i marka şehir yapma konusunda söz vermiştim. Sözümüzü dediğimiz gibi yerine getiriyoruz. Pınarbaşı’nı Büyükşehir Belediyesi bize devretti, seneye gerekli düzenlemelerin ardından muhteşem bir alan yapacak ve açılışını gerçekleştireceğiz. Esnaf arkadaşlarımız burayı işlemez halde düşünüp işyerini sakın kapatmasın, bu çarşı Efeler İlçesi’nin kalbidir. Burayı marka yapacağız. Gelecek yaza kadar bu çarşıyı daha modern bir hâle getireceğiz. Bunları da sizlerle konuşarak yapacağız. Birlikte daha güzel günlerde beraber olmak için hepinize sevgiler sunarım” dedi.