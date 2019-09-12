Başkan Atay, Çeştepe Cemevi’nde aşure hayrına katıldı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, MUharrem ayı dolayısıyla Çeştepe Cemevi’nde aşure hayrına katıldı.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ve yönetim kurulu üyeleri ile Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu’nun da katıldığı ikramda, Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı İsmet Candan,konukları karşıladı.

Candan, 10 Ekim 680’de, Hz. Hüseyin ve ailesinden onlarca kişinin Kerbela Kenti’nde katledildiğini belirtti. Bu nedenle Kerbela Katliamı’nın her yıl Muharrem Ayı’nda matem orucu ile anıldığını ve son gününde ise aşure kaynatıldığını belirten İsmet Candan, “Kerbela tarihte zulme karşı soylu bir direnişi simgeler” dedi.