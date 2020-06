Başkan Ataç’ın muhtarlar ile istişaresi sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldiği toplantıların 5’incisini gerçekleştirdi.

Başkan Ataç, “Kent merkezinden kırsalına, tüm mahallelerimize elimizden gelen en kaliteli hizmeti, eşitçe ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldiği toplantılar devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, kırsal ve kent merkezinde görev yapan 20 muhtarın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Tepebaşı Belediyesi’nin müdürlük yetkilileri ve Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler katıldı. Toplantıda muhtarlar ve Başkan Ataç, koronavirüs sürecinde mahallelerde gerçekleştirilen belediye hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Muhtarlar adına söz alarak Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür eden Muhtar Güler, “Muhtarlarımız bu verimli toplantılardan dolayı çok memnun. Tüm muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi, bize her zaman bir telefon kadar yakınsınız. Belediyemiz her zaman olduğu gibi koronavirüs sürecinde de mahallelerimize önemli hizmetler ulaştırdı. Mahalle temizlikleri, ilaçlamalar, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek gibi hizmetler aksamadı. Başkanımıza mahalle sakinlerimiz adına da teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“En kaliteli hizmeti eşitçe ulaştırmaya devam edeceğiz”

Muhtarların talep ve sorularını da dinleyen Başkan Ataç ise “Eskişehir halkına daha kaliteli hizmet sunmak için bu toplantıların faydalı olduğuna inanıyorum. Vatandaşımıza hep birlikte hizmet ediyoruz. Karşılıklı diyalog ve samimiyet oldukça hiçbir sorunun çözülemeyeceğini düşünmüyorum. Sizler, Tepebaşı’nın belediyecilik anlayışında çok önemli bir yere sahipsiniz. En merkezi noktadan, en uzaktaki kırsal mahallemize kadar; tüm mahallelerimize elimizden gelen en kaliteli hizmeti, eşitçe ulaştırmaya bu dönemde de devam edeceğiz. Sizler de bu hizmetin ulaşmasında önemli bir köprüsünüz. Mahallelerimizin sıkıntılarını gidermek hem sizin hem bizim görevimiz. Tabi mahallelerimize çok hizmet gitti ama ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar olabiliyor. Onun için bizleri her zaman arayabilirsiniz. Kesinlikle çekinmeyin, her zaman arayın. Sizin en çok iletişim halinde olacağınız müdürlerimiz de burada. Aktaracağınız sorunları not alacaklar ve zaman içinde gidermeye çalışacaklar. İşbirliğiniz ve katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda daha sonra Başkan Ataç ve muhtarlar, belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Muhtarların, Başkan Ataç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiği toplantı, sosyal mesafe ve maske eşliğinde günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.