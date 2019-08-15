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Başkan Asya: “Muş için en iyisini yapmanın gayretindeyiz”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, gelecek yılları göz önünde bulundurarak planlamalar yaptıklarını belirterek, Muş için en iyisini yapmanın gayretinde olduklarını söyledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:46
Başkan Asya: “Muş için en iyisini yapmanın gayretindeyiz”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, gelecek yılları göz önünde bulundurarak planlamalar yaptıklarını belirterek, Muş için en iyisini yapmanın gayretinde olduklarını söyledi.


Muş Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Altyapı ve üstyapı projelerini anbean takip eden Belediye Başkanı Feyat Asya, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışma alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Asya, incelemeler sırasında esnaf ziyaretlerini de ihmal etmedi. Çalışmaların yapıldığı güzergahlarda faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden Başkan Asya, hem projeler hakkında esnafları bilgilendirdi hem de desteklerini istedi.


İlk olarak Hürriyet Mahallesi Tepe Bağı mevkiindeki içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, teknik ekipten bilgi alırken mahalle sakinleriyle de istişarelerde bulundu.


İncelemeler sırasında yaşanan lokal sorunları anında çözüme kavuşturan Başkan Feyat Asya, projenin aksamaması için tüm hassasiyetleri göz önünde bulunduruyor. Bugüne kadar kanalizasyon sorununun en fazla yaşandığı bölgenin Tepe Bağı civarının olduğunu ifade eden Başkan Asya, başlatılan çalışmalarla bu sorunun ortadan kalkacağını aktardı.


Daha sonra İstasyon Caddesi’ndeki son tabaka aşınma asfalt öncesi yapılan hazırlıkları inceleyen Başkan Asya, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi. İl Trafik Komisyonunun belirlediği şekilde dizayn edilen kavşak ve refüjlerdeki çalışmaların tamamlanması ile İstasyon Caddesi’nin son tabaka asfaltını yapacaklarını kaydeden Başkan Asya, Muş’un çehresini değiştireceklerini belirtti.


Son olarak Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Asya, çevredeki esnafları da ziyaret ederek hasbihal etti. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Asya, Muş’a yeni bir görünüm kazandırmak için altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğine vurgu yaptı.


Sezonu verimli geçirmek için tüm imkanları kullandıklarını belirten Başkan Asya, “Tüm birimlerimizle, halkımıza gerekli hizmeti sunmak için sahadayız. Şehrin dört bir yanında çalışmalarımız var. Bir yandan altyapı çalışmaları yapılırken diğer yandan döşemelerin tamamlandığı bölgelerinde üstyapısı yenileniyor. Bu süre içerisinde su kesintisi, yolların tahrip olması gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumdan vatandaşlarımızın asgari düzeyde etkilenmesi için uğraşıyoruz. Bunları yaparken tek bir gayemiz var. O da Muş için en iyisini yapmaktır. Allah’ın izniyle muvaffak oluruz. Çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın konforuna dokunduğumuzun farkındayız. Onların sabrına ve anlayışına ihtiyacımız var. İnşallah elbirliği ile ilimizi güzelleştireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:46
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